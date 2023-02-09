Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri Gönderdi
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AMMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ürdün hükümeti Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerden sonra iki ülkedeki hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kurtarma ekipleri ile insani yardım gönderdiğini açıkladı.
AMMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ürdün hükümeti Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerden sonra iki ülkedeki hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kurtarma ekipleri ile insani yardım gönderdiğini açıkladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel