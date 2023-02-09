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Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri Gönderdi

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Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri Gönderdi

AMMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ürdün hükümeti Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerden sonra iki ülkedeki hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kurtarma ekipleri ile insani yardım gönderdiğini açıkladı.

Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri GönderdiÜrdün'ün başkenti Amman'da Marka askeri havalimanında görevliler insani yardımları taşıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

AMMAN, 9 Şubat (Xinhua) -- Ürdün hükümeti Türkiye ve Suriye'yi sarsan şiddetli depremlerden sonra iki ülkedeki hayatta kalanları arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için kurtarma ekipleri ile insani yardım gönderdiğini açıkladı.

Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri GönderdiÜrdün'ün başkenti Amman'da Marka askeri havalimanında görevliler insani yardımları taşıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri GönderdiÜrdün'ün başkenti Amman'da Marka askeri havalimanında görevliler insani yardımları taşıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

Ürdün, Suriye ve Türkiye'ye İnsani Yardım ve Kurtarma Ekipleri GönderdiÜrdün'ün başkenti Amman'da Marka askeri havalimanında görevliler insani yardımları taşıyor, 8 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mohammad Abu Ghosh/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Türkiye Suriye Amman Ürdün Güncel Haberler

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