Ürdün Başbakanı Kapsamlı Kabine Değişikliği Yapıyor

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Ürdün Başbakanı Cafer Hasan'ın yarın hükümette kapsamlı bir kabine değişikliği gerçekleştireceği bildirildi. Bakanlar Kurulunun üçte birinin değişeceği ve Modernizasyon Grubu'nun yarısının da etkilenebileceği ifade ediliyor.

Ürdün Başbakanı Cafer Hasan'ın yarın hükümette kapsamlı bir kabine değişikliği yapacağı belirtildi.

Ürdün haber ajansı Petra, Amman hükümetindeki değişiklik hakkında, "Cafer Hasan hükümetinin kabine değişikliği çarşamba günü gerçekleşecek." ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulunun üçte birinin değişeceği ifade edilen haberde, Modernizasyon Grubu'nun yarısının da değişeceği kaydedildi.

Ürdün'de Modernizasyon Grubu, 2022 yılında Kral 2. Abdullah'ın girişimiyle başlatılan Ekonomik Modernizasyon Vizyonu kapsamında projelerin hayata geçirilmesinde görevli bakanlıklardan oluşuyor.

Kaynak: AA / Laith Al - Güncel
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