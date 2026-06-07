Ürdün: Irak'ın güvenliği, Ürdün'ün ve bölgenin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası

Ürdün Başbakanı Cafer Hassan, Irak'ın güvenlik ve istikrarının ülkesinin ve bir bütün olarak bölgenin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirtti.

Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre Hassan, Irak Meclis Başkanı Heybet Halbusi ve beraberindeki heyetle başkent Amman'daki başbakanlık binasında görüştü.

Görüşmede, iki ülke ve halklarını birleştiren tarihi ve köklü ilişkilerin derinliği ile bu ilişkilerin çeşitli alanlarda ortak çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirilmesi konusundaki ortak çaba ele alındı.

Hassan, ülkesinin Irak'ta güvenlik ve istikrarın pekiştirilmesi ile kalkınma yolunda ilerlemesini desteklediğinin altını çizdi.

Ürdün Başbakanı, "Irak'ın güvenliği, Ürdün'ün ve bölgenin güvenliğinin ayrılmaz bir parçası." dedi.

Hassan, iki ülke arasındaki enerji, elektrik, ekonomi ile ticari ve iktisadi değişim alanlarındaki ortak projelerde mesafe katetmek gerektiğini ifade etti.

-Halbusi, Ürdünlü mevkidaşıyla da bir araya geldi.

Halbusi, ziyaret kapsamında Ürdünlü mevkidaşı Mazin el-Kadı ile de bir araya geldi.

Ürdün'ün ülkesine yönelik destekleyici tutumunu takdir eden Halbusi, ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğini güçlendirmek için Irak'ın net bir siyasi iradesinin olduğunu vurguladı.

Halbusi, Basra ile Akabe arasındaki petrol boru hattı projesinin, ihracat kanallarını çeşitlendirmek adına her iki ülkenin de çıkarlarına hizmet eden stratejik bir seçenek olduğunu belirtti.

Irak Meclis Başkanı, elektrik entegrasyonu projesinin hızlandırılmasının ve Ürdün'ün enerji fazlasından yararlanılmasının da önemine dikkati çekti.

Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı Kadı da güçlü ve istikrarlı Irak'ın bölgenin güvenliği ve istikrarı için temel bir sütun olduğunu belirtti.

Kadı, parlamentolar arası ortak koordinasyon ile enerji, ticaret, yatırım sektörlerinde ekonomik ortaklığın genişletilmesinin daha geniş entegrasyon için gerçek bir fırsat olarak önemli olduğunu vurguladı.