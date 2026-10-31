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Uraloğlu, Erzurum'da Akıllı Ulaşım Merkezi'ni 375 milyon liralık yatırımla açtı

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Uraloğlu, Erzurum'da Akıllı Ulaşım Merkezi'ni 375 milyon liralık yatırımla açtı
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Bakan Uraloğlu, Erzurum'da Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'ni 375 milyon liralık yatırımla açtı. Merkezde ilk etapta Erzurum ve çevresindeki 4 tünel, daha sonra 13 tünel yönetilecek; kar ve buzla mücadele 7/24 takip edilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkez Binasının açılışını yaptı.

Bakan Uraloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin ulaşım güvenliğini artırmadaki ve trafik yönetimindeki önemine dikkati çekti.

Merkezde son teknolojilerden yararlanılarak belirli yol kesimleri ve kavşakların akıllı sistemlerle yönetileceğini belirten Uraloğlu, Erzurum ve çevresindeki 4 tünelin ilk etapta, 13 tünelin ise daha sonra merkezden yönetileceğini söyledi.

Bölgede kar ve buzla mücadelenin çok kıymetli olduğunun altını çizen Uraloğlu, "7/24 takip edilmesi gereken bir süreç. Dolayısıyla onu da daha profesyonelce bu merkezimizden yöneteceğiz. Gerek sabit kameralarımız, gerek hareketli kameralarımız, gerekse de bütün kar ve buz mücadelesinde kullandığımız araçların içindeki kameraların da buraya görüntü aktarmasıyla beraber inşallah yollarımızı daha güvenli ve kar-buz mücadelesinde trafiğe kapanmayacak şekilde bu merkezimizden yürütmeye gayret edeceğiz. Aşağı yukarı 375 milyon liralık bir yatırımı burada hayata getirmiş oluyoruz. Erzurum'umuza, trafiğimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki Palandöken Dağı'nın beyaz örtüye bürünmeye başladığını belirten Uraloğlu, sürücülere güvenlikleri için kış lastiklerini takmaları çağrısında bulundu.

Konuşmanın ardından Bakan Uraloğlu, beraberindekilerle kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi ve burada incelemelerde bulundu.

Açılışa, Erzurum Valisi Aydın Baruş, AK Parti Erzurum milletvekilleri Abdurrahim Fırat ve Selami Altınok, MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ile diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA
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