Uraloğlu, Antalya'da ITF Genel Sekreteri Kim ile ulaştırma politikalarını görüştü

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(ANTALYA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim ile bir araya geldi. Görüşmede ulaştırma politikalarında dijitalleşme, sürdürülebilir hareketlilik çözümleri ve ülkeler arasındaki ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Ulaştırma Forumu (ITF) Genel Sekreteri Young Tae Kim ile Antalya'da görüştü.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, küresel ulaştırma politikalarının geliştirilmesine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirdiklerini belirtti.

ULAŞTIRMADA DİJİTALLEŞME VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HAREKETLİLİK GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Uraloğlu, görüşmede ulaşım sistemlerinin dijital dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin ele alındığını ifade etti.

Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Görüşmemizde, ulaştırma politikalarında dijitalleşmenin rolünü, sürdürülebilir hareketlilik çözümlerini ve ülkeler arasında ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesini değerlendirdik."

"ULUSLARARASI TECRÜBELERDEN YARARLANMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Türkiye'nin ulaştırma sistemini geleceğin ihtiyaçlarına hazırlamayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, bu süreçte uluslararası iş birliği ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekti.

Uraloğlu, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Ulaştırma sistemimizi geleceğin ihtiyaçlarına hazırlarken uluslararası tecrübelerden ve iyi uygulamalardan yararlanmayı önemsiyoruz."

Kaynak: ANKA