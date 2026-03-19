Ramazan sofrasında vefa buluşması

SPOR, sanat, medya ve iş dünyasından ünlü isimler, Darülaceze sakinleriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam'ın ev sahipliğindeki iftar programına, Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Bilal Erdoğan, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ve İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

SPOR DÜNYASI İFTARDA BULUŞTU

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve Trabzonspor Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya'nın yanı sıra; Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Milli Okçu Mete Gazoz, Milli Voleybolcu Zehra Güneş, Milli Güreşçi Rıza Kayaalp ile çok sayıda milli sporcu da bu anlamlı buluşmaya iştirak etti.

SANAT CAMİASI BİR ARAYA GELDİ

Ahmet Özhan, Hülya Avşar, Sinan Akçıl, Burak Kut, Serkan Çağrı, Resul Dindar ve Uğur Işılak programda sanat camiasını temsil eden isimlerden oldu.

ÜNLÜ OYUNCULAR DARÜZACEZE'DE

Sinema ve dizi oyuncuları Özgür Ozan, Ebru Cündübeyoğlu, Görkem Sevindik, Serkan Çayoğlu, Taner Ölmez, Burç Kümbetlioğlu, Ceren Bendirlioğlu, Aleyna Solaker, Kenan Çoban, Merve Üçer, Zeynep Atılgan, Yıldıray Şahinler, Erdem Şanlı, Ava Yaman, Zeynep Atılgan, Erdem Şanlı, Gürkan Uygun ile minik oyuncu Kuzey Gezer de iftarın konukları arasındaydı.

ŞEFLER DE GELDİ

Acun Medya Yönetim Kurulu Başkanı Acun Ilıcalı ile yemek yarışması MasterChef'in ünlü şefleri Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya programda yerini aldı. Ayrıca çok sayıda dijital içerik üreticisi de iftara katılım gösterdi.

VEFA VE MERHAMET

Darülaceze Başkanlığı Okmeydanı Yerleşkesi'nde gerçekleşen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı. Farklı toplumsal kesimlerin buluşmasına sahne olan iftar; vefa ve merhamet duygularının güçlü bir şekilde hissedildiği anlamlı bir akşama dönüştü.

SUNUCULUĞU PELİN ÇİFT YAPTI

Sunuculuğunu gazeteci ve televizyon programcısı Pelin Çift'in üstlendiği etkinlikte ilk olarak Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam bir konuşma yaparak davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

PAYLAŞMA VE ŞÜKÜR

Daha sonra kürsüye gelen Darülaceze İdare Meclisi Üyesi Erdoğan, ramazanın yalnızca bir ibadet süreci değil aynı zamanda insanın kendisi, çevresi ve toplumla kurduğu bağları yeniden hatırladığı bir dönem olduğunu ifade etti. Erdoğan, günlük hayatın yoğunluğu içinde çoğu zaman fark edilemeyen paylaşma, şükür ve dayanışma duygularının Ramazan ayında daha görünür hale geldiğini belirterek özellikle Darülaceze gibi kurumların bu değerlerin en güçlü şekilde hissedildiği yerler olduğunu dile getirdi.

TİCARET BAKANIYLA GÖRÜŞTÜRDÜ

Vera Ezgileri müzik grubunun kısa bir dinleti sunduğu programın ardından davetliler, Darülaceze sakinleri ile bir araya gelerek sohbet etti. Sohbet sırasında Darülaceze sakinlerinden Nedim Fuzuli Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la görüşmek istediğini ifade etti. Bunun üzerine AK Parti Bursa Milletvekili Varank, Bakan Bolat'ı telefonla arayarak iki ismi görüştürdü. Bakan Bolat'ın, Nedim Fuzuli Şimşek'in Darüzaceze'de kalmasına yardımcı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı