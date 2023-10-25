Futbolda dolandırıcılık davası! Banka müdürü Seçil Erzan'ın 216 yıla kadar hapsi istendi

Özel bir banka müdürünün aralarında Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağduru dolandırdığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, şube müdürü Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında dava açtı. Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Özel bir banka müdürünün Levent Büyükdere Caddesi Şubesi'nde aralarında futbol dünyasının ünlü isimleri Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 18 mağdurun dolandırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, bankacı Seçil Erzan ve 6 şüpheli hakkında "Özel Belgede Sahtecilik" ve "Nitelikli dolandırıcılık" suçlarından dava açtı. Şube müdürü Seçil Erzan'ın 66 yıldan 216 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Diğer şüphelilerin ise 4 yıl 6 aydan 97 yıl 6 aya kadar hapisleri istendi.

FATİH TERİM'İN KIZI DA ŞİKAYETÇİLER ARASINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Galatasaraylı eski futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernando Muslera ile Buse Terim, Buse Terim'in eşi Volkan Bahçekapılı, eski kulüp tercümanı Musa Mert Çetin ve Emre Çolak'ın kardeşi Emrah Çolak gibi 18 isim şikayetçi olarak yer aldı. Seçil Erzan, Ali Yörük, Asiye Öztürk, Atilla Yörük, Hüseyin Eligül, Kerem Can ve Nazlı Can ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianame, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

2 MİLYON DOLAR ALDI

İddianamede, şikayetçi Bülent Çeviker'in Levent Büyükdere Caddesi Şubesi müdürü olarak çalışan şüpheli Seçil Erzan'ın 31 Mart 2023 tarihinde kişisel güven ilişkisine dayanarak 2 milyon dolar parayı değerlendirmesi amacıyla elden alarak 3 Nisan 2023 tarihinde 3 milyon dolar iade edeceğini bildirdiğini, bunun karşılığında da müşteriye yazılı bir evrak verdiğini ancak şube müdürüne ulaşmaya çalışsa da ulaşamadığını, bu durumu bankaya da bildirdiği, banka tarafından araştırma yapılıp Seçil Erzan'a ulaşılmaya çalışıldığı, ancak ulaşılamadığı, bu nedenlerden dolayı Erzan'ın hakkında suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Seçil Erzan ile bankanın bazı yöneticilerinin de arasında bulunduğu 11 şüpheli hakkında ise bankacılık zimmet suçundan yazılı başvuru şartının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) gerçekleşmediği belirtilerek takipsizlik kararı verilmişti.