Ünlü oyuncu Alina Boz oyunu kullandı

Ünlü Oyuncu Alina Boz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. Ünlü oyuncu Alina Boz oyunu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi Türkiye Spor Yazarları Derneği yerleşkesine geldi. Boz, oyunu 1228 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Boz, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.