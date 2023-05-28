Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş

Ünlü oyuncu Alina Boz oyunu kullandı

Güncel Haberler

Ünlü Oyuncu Alina Boz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı. Ünlü oyuncu Alina Boz oyunu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi Türkiye Spor Yazarları Derneği yerleşkesine geldi. Boz, oyunu 1228 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Boz, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

Ünlü oyuncu Alina Boz oyunu kullandı

İSTANBUL - Ünlü Oyuncu Alina Boz Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullandı.

Ünlü Oyuncu Alina Boz oyunu Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oyunu kullanmak üzere Topkapı Üniversitesi Türkiye Spor Yazarları Derneği yerleşkesine geldi. Boz, oyunu 1228 nolu sandıkta kullandı. Oyunu kullanan oyuncu Boz, "Hayırlı olsun" diyerek okuldan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Horoz - Güncel

Alina Boz Türkiye Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title