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Üniversite Öğrencilerinden Gazze İçin Eylem

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İstanbul'da farklı üniversitelerden öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Beyazıt Meydanı'nda toplandı. Eylemde grup sözcüsü, Gazze'deki durumu ve uluslararası aktörlerin tutumunu eleştirdi.

Üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için Beyazıt Meydanı'nda eylem yaptı.

İstanbul'da farklı üniversitelerde eğitim gören öğrencilerinden oluşan grup, cuma namazının ardından "Kampüsler Gazze İçin Ayakta" eylemi için meydanda toplandı.

Grup sözcüsü Veli Erzi, basın açıklamasında, Gazze'de yaklaşık 2 yıldır süren "sistematik soykırımın" aç bırakma ve ablukayla devam ettiğini söyledi.

ABD, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, NATO ve küresel sistemin bütün aktörlerinin sistematik soykırıma suç ortaklığı yaptığını dile getiren Erzi, "Sözde Müslüman devletlerin yöneticileri ise yalnızca kınamakla yetiniyor. Tüm dünyanın gözü önünde siyonistler, mazlum Gazze ve Filistin halkını yok etmeye ve haritadan silmeye çalışıyor." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunup duaların edildiği eyleme katılan Grup Yürüyüş, ezgilerini seslendirdi.

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Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel
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