Üniversite İdari Personel Sendikası Üyesi Çalışanlar 8 Aralık'ta İş Bırakacak

(ANKARA) - Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel, kamuda görev yapan kariyer uzmanları ile üst düzey memurlara 30 bin lira zam yapılması önerisine tepki göstererek, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü üretimden gelen güçlerini kullanarak, 1 günlük iş bırakma kararı aldıklarını bildirdi.

Üniversite İdari Personel Sendikası Genel Başkanı İbrahim Güzel, yazılı açıklamasında, kamuda görev yapan kariyer uzmanları ile üst düzey memurlara 30 bin lira zam yapılması önerisine tepki gösterdi.

Güzel, 1 Aralık 2025'te, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonunda görüşmeleri devam eden Bütçe Kanununa bir önerge verilerek kamuda görev yapan kariyer uzmanları ile üst düzey memurlara 30 bin lira zam yapılması teklifinin, "TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri üzerinden maaş alan ve her geçen gün alım gücü düşen memuru derinden yaraladığını" belirtti.

Enflasyonun tüm ücretli çalışanları etkilediği ortamda sadece belli sayıda memura ortalama memur maaşının yarısından fazlaya tekabül eden tutar kadar iyileştirme yapmanın, iş barışını derinden yaralayacağını, kamu sistemine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceğini ifade eden İbrahim Güzel, şunları kaydetti:

"Üniversite idari personelinden akademisyene, polisten sağlık çalışanlarına, öğretmenden mühendisine kadar tüm memurlar ev kiralarını bile ödemekte zorlanırken, ayrıcalıklı sınıfmış gibi belli bir çalışan grubuna yapılması planlanan bu zammı kabul etmiyoruz. 8 Aralık'ta Genel Kurula gelecek Bütçe Kanunu görüşmelerinde bu yanlıştan dönülerek, teklif tüm memurları kapsayıcı hale getirilmelidir. 8. Toplu Sözleşmenin fiyasko ile sonuçlanmasının akabinde başlayıp bugüne kadar yüksek sesle dillendirdiğimiz 'Türkiye Büyük Millet Meclisi inisiyatif almalı, son 3 yıldaki enflasyon kaynaklı kayıplarımız karşılık bulmalı' şeklindeki çağrımızı buradan bir kez daha yineliyoruz.

Yönetim Kurulumuzun 3 Aralık 2025 tarihli toplantısında bu adaletsizlik en ince ayrıntısına kadar görüşülmüş olup, iktidar ve muhalefet partilerinden memura yapılacak olan bu adaletsizliği ortadan kaldıracak bir açıklama dahi gelmemesi nedeniyle 8 Aralık 2025 Pazartesi günü üretimden gelen gücümüzü kullanarak 1 günlük iş bırakma kararı alınmıştır. Ayrıca, Komisyonda kabul edilen teklifin Genel Kurul aşamasında tüm memurları kapsayıcı hale gelmesi için tüm illerde ses yükseltecek, 8 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 12.30'da basın açıklaması yapılacaktır. Ankara'da yapılacak olan basın açıklaması Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde olacaktır."