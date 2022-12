Üniversite hayali için evlenmek istemeyen Şerife'nin ağabeyini öldürdüler

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Ahmet Özkarslı (25), üniversiteye gitmek için evlenme teklifini reddeden Şerife İçöz'ün (18) ağabeyi Mustafa İçöz'ü (21) çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Mustafa İçöz'ün cenazesinde kuzeni Meryem Taylan (26) da kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Tutuklanan Ahmet Özkarslı ile adli kontrolle serbest bırakılan babası Mehmet Özkarslı hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Açık lisede eğitimini sürdüren Şerife İçöz, üniversiteye gitmek istediği için evlenmek istemeyince oluşan husumet sonucu hem ağabeyini hem de kuzenini kaybettiğini söyledi.

Sungurlu'ya bağlı Kavşut köyünde bakkal işleten Ahmet Özkarslı, Şerife İçöz'ü ailesinden istedi. Şerife İçöz, üniversitede okumak istediğini belirterek evlenmek istemediğini söyledi. Bu nedenle Özkarslı ailesi ile İçöz ailesi arasında husumet oluştu. Ahmet Özkarslı, bakkaldan İçöz ailesi fertlerinin alışveriş yapmasına izin vermedi. Bu nedenle taraflar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Mustafa İçöz'ün amcası, Meryem Taylan'ın da dayısı olan Mehmet İçöz, "Meryem cenaze sırasında 'Mustafa kardeşim sen buraya sığmazsın, sen burada üşürsün' diye ağlarken kalp krizi geçirdi. Her iki yeğenimin de ölüm sebebi Mehmet Özkarslı. O serbest gezdikçe bizim içimiz yanıyor. Mustafa için köyde hiç kimse kötü bir şey demiyor. Ne yapmış bu çocuk? Vermek zorundalar mı sana kızı? Vermediler diye bir sürü dedikodu yaptılar. Vermediler diye vurmak mı lazım? Adalete güveniyorum. Her iki yeğenimin de ölümüne neden olan Mehmet Özkarslı inşallah tutuklanacak. Bizim hepimizin içi yanıyor. Her ikisinin de cezasını çekmesini istiyoruz" diye konuştu.