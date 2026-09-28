Haberler

Umut Akdoğan iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu sosyal medyada anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umut Akdoğan iddia edilen 22 milyar dolarlık vurgunu sosyal medyada anlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından borsadaki fon krizine ilişkin video paylaştı. Akdoğan, 22 milyar dolarlık vurgun iddiasının büyüklüğünü her gün 10 milyon lira harcamayla 300 yıl, 200 TL'lik banknotlarla Ay'a gidiş üzerinden anlattı.

(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Borsadaki vurgunun 22 milyar dolar olduğunu söylüyorlar. 22 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Her gün 10 milyon lira para harcarsanız bu 22 milyar doların bitmesi için 300 yıl lazım. 22 milyar doları 200 liradan uç uca dizerseniz Ay'a gider gelirsiniz, bir de üstüne buradan Kars'a gidersiniz. Bu para bu kadar büyük bir para. Bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun" dedi.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, sosyal medya hesabından borsadaki fon krizine ilişkin bir video paylaşım yaptı. 200 TL'lik banknotları uç uca birleştiren Akdoğan, şunları söyledi:

"Ben de dehşete düştüm. Borsadaki vurgunun 22 milyar dolar olduğunu söylüyorlar da ne bu? Bakın, 22 milyar dolar ne demek biliyor musunuz? Her gün 10 milyon lira para harcarsanız bu 22 milyar doların bitmesi için 300 yıl lazım. 300 yıl boyunca her gün 10 milyon para harcarsanız bu para anca bitiyor. Mümkün mü? Değil. Ne demek bu para biliyor musunuz? Bu parayı böyle elimde gördüğünüz gibi uç uca dizerseniz dünyanın etrafını tam 20 kez dolaşırsınız. Ne demek bu para biliyor musunuz? Bu 22 milyar doları 200 liradan uç uca dizerseniz eğer Ay'a gider gelirsiniz, bir de üstüne buradan Kars'a gidersiniz. Bu para bu kadar büyük bir para. Bu vurgun bu kadar büyük bir vurgun."

Kaynak: ANKA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu gözaltına alındı

Fon soruşturmasında banka genel müdürü gözaltına alındı
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Burkina Faso lideri Traoré: Casuslara idam cezası uygulanacak

Sabrı taştı: Bir daha yakalarsak idam edeceğiz
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortaokulda makasla tehdit iddiası! Okul yönetiminden açıklama

Ortaokulda makasla tehdit iddiası!
Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi

Türk milyarderle evlenen Alina Habba, düğünde üç farklı gelinlik giydi
Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı

Bu nasıl bir rezilliktir böyle? UEFA göz göre göre İsrail'i kayırdı
Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasadan çıkanlar şaşkına çevirdi

Kapalıçarşı’da film gibi soygun! Kasayı boşaltıp yerine bakın ne koydu
Damadı firari durumda! Bakan Yardımcısı Osman Çelik sessizliğini koruyor

Damat firari, bakan yardımcısı sessiz

Fon krizinde büyük dalga geliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı kelleleri uçurabilir

Büyük dalga geliyor: Erdoğan kelleleri uçurabilir
Leao sonradan girdi, Portekiz 3 puanı kaptı! Haaland'ın golü yetmedi

Leao sonradan girdi, takımı 3 puanı kaptı