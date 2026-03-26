Haberler

Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi polise başvurdu

Sivas'ta umre vaadiyle dolandırıldığını iddia eden 125 kişi polise başvurdu
Sivas'ta, umreye gitmek isteyen 125 kişi, bir firmanın yetkilisi tarafından dolandırıldıklarını iddia ederek polise şikayetçi oldu. Mağdurlar, fly uçuşu erteleyen firmanın yetkilisine ulaşamadıklarını ifade etti.

Sivas'ta yaşayan 125 kişi, umreye götürülme vaadiyle dolandırıldıkları iddiasıyla polise başvurarak şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, umreye gitmek isteyen 125 kişi, bir firmanın yetkilisi N.T. ile iletişime geçti.

Gerekli evrakları ve parayı gönderen vatandaşlar, yola çıkacakları günü beklemeye başladı.

Bir süre sonra firmanın yetkilisine ulaşamayan umre adayları, dolandırıldıklarını anlayarak kentteki polis merkezi amirliklerine başvurdu.

Mağdurların ifadelerini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Dolandırıldığını iddia eden vatandaşlardan Hüseyin Canhisar, gazetecilere, eşi Gülümser Canhisar ile umreye gitmek için ramazan ayı öncesinde bir firmaya müracaat ettiklerini söyledi.

Kişi başı 1500 dolar olmak üzere toplamda 3 bin dolar ödediğini belirten Canhisar, "26 Mart akşamı uçuş var dediler, birkaç gün önce de mesaj geldi uçuşunuz ertelenecek diye. Şu an bir muhatap bulamıyoruz, uçuşumuzla ilgili bir bilgi vermiyorlar." dedi.

Kendisi gibi dolandırıldığını iddia ettiği 125 kişinin şikayet için polis merkezi amirliklerine gittiğini anlatan Canhisar, şunları kaydetti:

"Firmanın buradaki acentesi tarafından dolandırıldık. Bizden alınan paralar nerede belli değil, paraların çoğu elden verilmiş. Sadece 14 kişi parayı bankadan yatırmış. Giden hiç kimse yok, herkes mağdur."

Kaynak: AA / Serhat Zafer
