Ümraniye'de Zabıta Denetimleri: Gıda Güvenliği ve İşletme Uygunlukları Kontrol Edildi
Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tepeüstü Mahallesi'nde gerçekleştirilen rutin denetimlerde gıda satışı yapan işletmelerin hijyen koşullarını ve ruhsat durumlarını kontrol etti. Denetimler, halk sağlığını korumak ve esnafın mevcudiyetini düzenlemek amacıyla yapıldı.

ÜMRANİYE Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yürütülen rutin denetim çalışmaları kapsamında Tepeüstü Mahallesi'ndeydi.Halk sağlığını korumak, düzeni sağlamak ve güvenli hizmet sunumunu artırmak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, işletmelerdeki hijyen koşullarından ruhsat kontrollerine, fiyat etiketi uygunluğundan gramaj denetimlerine kadar birçok başlıkta detaylı incelemelerde bulundu.

Özellikle gıda satışı yapan işletmelerde ürünlerin son kullanma tarihlerini, saklama koşullarını ve tezgah düzenini titizlikle kontrol etti ve esnafa mevzuata uygunluk konusunda bilgilendirmelerde bulunduğu bildirildi. Ruhsatsız faaliyet gösteren veya standartlara uymayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapılarak eksikliklerin giderilmesi için süre tanındığı ifade edildi.

Ümraniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerin, hem vatandaşların güvenilir hizmet alması hem de esnafın sağlıklı ve düzenli bir ticaret ortamında faaliyet göstermesi için aralıksız devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
