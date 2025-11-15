Haberler

Kazancım Gazze İçin Kampanyası Tanıtıldı

Güncelleme:
İstanbul Ümraniye'de, esnafın bir günlük kazancını Gazzelilere bağışlayacağı kampanyanın tanıtımı için program düzenlendi.

İstanbul Ümraniye'de, esnafın bir günlük kazancını Gazzelilere bağışlayacağı kampanyanın tanıtımı için program düzenlendi.

Ümraniye Belediyesince başlatılan "Kazancım Gazze İçin" kampanyasının tanıtımı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda yapıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, ilçedeki esnaf odaları temsilcileri, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) yöneticileri de katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, kampanyanın vicdani bir duruşu ve insanlık sorumluluğunu gösterdiğini söyledi.

Gazze'nin son yüzyılda en büyük mezalimin görüldüğü bir yer olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bir hafta içinde hepimizin çalışıp esnaflara duyurması lazım. Ümraniye'de sanayisinden esnafına ve iş adamına kadar kim varsa bir günlük kazancını Gazze'ye verirlerse hiç olmazsa Allah indinde de bir vebalden kurtulurlar." dedi.

Yıldırım, "Bu kampanya yalnızca bir bağış hareketi değil, gönüllerin Gazze'yle birleştiği bir dayanışma köprüsüdür. Ümraniye her zaman mazlumun yanında olmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ümraniye Belediyesinin koordinasyonunda yürütülen kampanyaya 30'u aşkın STK aktif destek verdi. İlçede geniş kapsamlı birliktelikle dayanışma ruhunu güçlendiren kampanyada yapılan bağışların, güvenilir kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
