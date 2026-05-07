Ümit Özdağ: "Türk Halkı Atatürk'ten Başka Kurucu Önder Tanımıyor"

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği statüye ilişkin, "Bu akıl ve vicdan dışına çıkan bir süreç. Hani diyorlar ya devlet aklı, devlet aklı. Evet, ancak İsrail devletinin aklı olabilir böyle bir süreç. Çünkü bu süreç Türk milletine, Türk devletine hakaret eden bir süreç. Türk halkı milli üniter devletin tartışmaya açılmasını istemiyor. Türk halkı Atatürk'ten başka kurucu önder de tanımıyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

"5 milyon emekli ancak 15 gün karnını doyurabilecek"

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakalamları üzerinden iktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özdağ, şunları kaydetti:

"Pazartesi günü TÜİK yine tüketici fiyat endeksini açıkladı 4,18 ve böylece yıllık enflasyon yüzde 32,37 oluyormuş. Öbür taraftan bağımsız akademisyenlerden oluşan enflasyon araştırma grubunun yapmış olduğu bir açıklama daha var. Bu daha gerçekçi. Yüzde 5,07 aylık enflasyon yani yıllık yüzde 55,38 gerçek enflasyon. Vatandaşın sadece hissettiği değil, bizzat iliklerine kadar yaşadığı çok ağır sonuçları olan bir enflasyon süreci bitmek bilmiyor. 5 milyon emekli 20 bin lira maaş alıyor. Emeklilerin yanında, dul ve yetimlerin almış olduğu maaş 15 bin liraya kadar iniyor. Şimdi 20 bin lira üzerinden baktığımızda ilk 4 ayda bu 20 bin liranın 2 bin 918 lira enflasyon karşısında eridiğini görüyoruz. Yani şu anda 5 milyon emeklinin almış olduğu maaşla satın alma gücü 17 bin 82 liraya düşmüş durumda. Aynı manzara 28 bin 70 lira asgari ücret alan vatandaşlarımızın da karşı karşıya olduğu manzara. Dnların da maaşları 4 ayda 4 bin 110 lira erimiş durumda. Satın alma gücü açısından bir asgari ücretlinin eline sadece 23 bin 960 lira geçiyor. Bu rakamla insanlar nasıl yaşayacaklar? Nasıl karınlarını doyuracaklar? Çünkü Nisan 2026 itibariyle Türk-İş'in yaptığı araştırmaya göre açlık sınırı 34 bin 587 lira. Yani 5 milyon emekli ancak 15 gün karnını doyurabilecek. Ayın diğer 15 gününde aç kalacak. 11 milyon asgari ücretli ilk 20 gün karnını doyuracak. Bakın bunun içinde kira yok, bunun içerisinde doğal gaz yok, su yok. Bunların içinde giyinme yok. Sadece karın doyurmadan bahsediyoruz."

"Emeklilerimiz Somali'ye taşınsınlar"

Özetle orta sınıf yok oluyor, yoksulluk kitleselleşiyor ve toplumun bütün katmanlarına yayılıyor. Şimdi Sayın Erdoğan iktidara gelirken 57. hükümeti muhalefet partisi genel başkanı olarak eleştirirken bir simit çay hesabı yapıyordu. Türkiye'ye her gittiği yerde simit şu kadar, çay şu kadar, şu kadar simit yiyebiliriz diyordu. Hadi gelin şimdi birlikte tekrar yapalım bu simit çay hesabını Sayın Erdoğan. Tabii, artık insanlar saraya taşınınca simit, çay hesabı yaparak halkın önüne de çıkmıyorlar. Şimdi durum bu kadar vahimken, birden bir haber düşüyor haber ajanslarına, Somali'ye geri ödemesiz 30 milyon dolar bir taze para hibe ediyoruz. Tamam o zaman emeklilerimiz Somali'ye taşınsınlar. Madem burada onlara para vermiyorsunuz, Somali'ye yolluyorsunuz paraları. Belki orada daha iyi geçinirler. Evet, verdiğiniz maaşla Somali'de bile geçinip geçemeyecekleri belirsiz. Geçen sene 8 milyar dolar insani yardımı dünyanın değişik ülkelerine yapmışlar. Sarayın hatırlaması gereken bir şey var: Türkler de insan, Türklere de insani yardım yapın. Dünyanın değişik yerlerine insani yardım yapıyorsunuz madem. Türk milletinin de insan olduğunu hatırlayın. Sığınmacılara, kaçaklara yılda 11 milyar dolar para harcıyorsunuz. Ama mesele Türk emeklisine geldiğinde, işçisine geldiğinde, onların maaşlarına zam yapmanın enflasyonu artıracağını söylüyorsunuz."

"Amedspor'la ilgili durum çok farklı "

Özdağ, "Amed Sporu neden tebrik etmediniz?" sorusuyla çok sık karşılaştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bursa spor'u kutlayınca, Erzurum spor'u kutlayınca, diğer başarılı takımları kutlayınca bazı çevrelerden de eleştiriler geldi. Amed spor'u neden kutlamıyorsunuz diye. Bakın Amed spor'la ilgili durum çok farklı ve biz bu meseleyi Divan'da da bir milli güvenlik meselesi olarak değişik boyutlarıyla ele aldık ve inceledik. 2025-2026 sezonunda Kürtçe slogan veya saç örme gibi ya da şiddet eylemleri nedeniyle bu kulübe yedi defa cezai işlem uygulanmış ve 5 milyon lia para cezası kesilmiş. Kasım ayında disiplin cezası alan beş oyuncunun sözleşmesi feshedilmiş, iki defa seyircisiz oynama cezası verilmiş. Diyarbakır hiç şüphesiz güzide bir şehrimiz ve Diyarbakırlı futbolseverlere de büyük saygımız var. Ancak Diyarbakır'dan Süper Lige çıkan bu kulüpte terör örgütü yandaşlığı için kimi mahfillerce alan açılmaya çalışıldığını ve provokasyonlar için bu yapının kullanıldığını görüyoruz. Bu spor kulübü de PKK terör örgütünün kendisini kullanmasına zemin hazırlıyor."

"Bakanlıkları şimdiden önlem almaya davet ediyoruz"

Futbol Federasyonu'nu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı ve İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda şimdiden önlem almaya davet ediyoruz. Daha sezon başlamadan İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde Galatasaray seyircisiyle Amedspor taraftarlarının tırnak içinde karşı karşıya gelmesinin nasıl tehlikelerin önümüzdeki süreçte ortaya çıkartılacağını göstermesi açısından önemli bir belirti olduğunu düşünüyoruz. Terör örgütünün spor kisvesi altında Türkiye'nin değişik illerinde sosyal huzursuzluk çıkarma potansiyeline böylece erişeceğini, buna karşı şimdiden çok güçlü tedbirlerin alınması gerektiğini söylüyoruz."

"Türk halkı Atatürk'ten başka kurucu önder de tanımıyor"

Ümit Özdağ, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için önerdiği statüye de tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Öcalan'ı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne konuşma yapması için davet eden Bahçeli, bütün bu süreçte, Türk milletinin kafasına tekrar tekrar Öcalan'ın kurucu önder olduğu propagandasını yaptı. Öcalan'a statü istedi, kimse gitmezse ben giderim İmralı'ya, Öcalan'a dedi. PKK ile yapılan pazarlıkların ana dinamiğini oluşturdu Devlet Bahçeli. Şimdi de Bahçeli, Öcalan için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörü olsun diyor. İnanılır gibi değil. 1976'dan beri askerimizi, polisimizi, korucumuzu, öğretmenimizi, savcımızı, istihbaratçımızı şehit eden, beşikteki bebeklerin katliam emrini veren adamı, Devlet Bahçeli barış ve siyasallaşma süreci koordinatörü atıyor."

Mavi Çarşı'da insanlarımızı yakan zihniyeti barış koordinatörü haline getiriyor. Hala sokaklarda gençlerimizi zehirleyen narkoterör örgütünün şefini siyasallaşma koordinatörü olarak gösteriyor. İnanılır gibi değil. Oldu olacak eş başkan yapın adamı. Ona hazırlanıyorsunuz zaten. Bu akıl ve vicdan dışına çıkan bir süreç. Hani diyorlar ya devlet aklı, devlet aklı. Evet, ancak İsrail devletinin aklı olabilir böyle bir süreç. Çünkü bu süreç Türk milletine, Türk devletine hakaret eden bir süreç. Türk milletinin gururunu, onurunu ayaklar altına alan bir süreç. Bakın Türk milleti bu süreci desteklemiyor, ne yaparsanız yapın. Türk halkı milli üniter devletin tartışmaya açılmasını istemiyor. Türk halkı Atatürk'ten başka kurucu önder de tanımıyor.

Zafer Partisi Türkiye'nin bir terör örgütüyle pazarlıklarla sürüklenmeye çalışıldığı bu sürecin karşısında bütün varlığıyla ve kararlılığıyla mücadele etmeye devam edecektir. Şu ana kadar 13 ilde büyük paneller gerçekleştirdik ve yüz binlerce insanımıza doğrudan ya da sosyal medya aracılığıyla bu panellerde eriştik."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuşmasının ardından partisine yeni katılan isimlere rozet taktı.

Kaynak: ANKA