Haberler

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Üsküdar ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul'un Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezi olduğunu belirterek, partinin 2026 çalışma yılına İstanbul'dan başlayacağını duyurdu. Özdağ, İstanbul'da organize suçlarla mücadele eden bir proje ile çeşitli kesimlerle bir araya geleceklerini ifade etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ay sonuna kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceklerini belirterek, "İstanbul Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezidir. İstanbul'da siyaset, Türkiye'yi şekillendiren siyasettir." dedi.

Partisinin Üsküdar ilçe başkanlığı açılışına katılan Özdağ, 2026 çalışma yılını İstanbul'dan başlattıklarını ve önümüzdeki süreçte 39 ilçeyi kapsayacak bir saha çalışması yürüteceklerini söyledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin siyasal kaderini belirleyen bir şehir olduğunu vurgulayan Özdağ, "Ay sonuna kadar çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. İstanbul Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezidir. İstanbul'da siyaset, Türkiye'yi şekillendiren siyasettir. 10 milyona yakın seçmeniyle ve 80 ili temsil yeteneğiyle İstanbul siyaseti büyük bir önem taşımaktadır. Biz de Zafer Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana İstanbul çalışmalarımıza büyük bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdağ, pazar yerlerinden AVM'lere, sivil toplum kuruluşlarından kamuoyu önderlerine kadar birçok kesimle bir araya geleceklerini belirterek, bu temaslarda hem yerel hem de ulusal sorunları dinleyeceklerini ve çözüm önerilerini anlatacaklarını kaydetti.

Tertemiz Türkiye projesiyle organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar başta olmak üzere birçok konuda çözüm önerilerini ve mücadelelerini aktaracaklarını dile getiren Özdağ, "İstanbul 10 milyonluk seçmen, yabancılarla birlikte 20 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehriyse ne yazık ki organize suç örgütlerinin yoğunluğunda uyuşturucu ve sanal kumarda da en ağır bu sorunu yaşayan kent. Onun için uyuşturucuyla organize suçla sanal kumarla mücadelenin siklet merkezinin de İstanbul olması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Özdağ, ABD tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasını devletler hukuku ve demokrasi açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Dev orkinosa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı

Dev balığa milyon dolarlık teklif! Rekor fiyata satıldı
Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti

Survivor'da eleme heyecanı: Sürpriz isim yarışmaya veda etti
İşler iyi gitmiyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu

Kriz büyüyor! Otomotiv devi üretimi ikinci kez durdurdu
Elif Kumal'ın hayatını kaybettiği araba gölden çıkartıldı

Elif'e mezar olan otomobil gölden böyle çıkartıldı
İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor

CHP listesinden seçilen vekil istifa etti! AK Parti'ye katılıyor