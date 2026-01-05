Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, partisinin Üsküdar ilçe başkanlığının açılışına katıldı Açıklaması

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ay sonuna kadar çalışmalarını İstanbul'da sürdüreceklerini belirterek, "İstanbul Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezidir. İstanbul'da siyaset, Türkiye'yi şekillendiren siyasettir." dedi.

Partisinin Üsküdar ilçe başkanlığı açılışına katılan Özdağ, 2026 çalışma yılını İstanbul'dan başlattıklarını ve önümüzdeki süreçte 39 ilçeyi kapsayacak bir saha çalışması yürüteceklerini söyledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin siyasal kaderini belirleyen bir şehir olduğunu vurgulayan Özdağ, "Ay sonuna kadar çalışmalarımızı İstanbul'da sürdüreceğiz. İstanbul Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve kültürel merkezidir. İstanbul'da siyaset, Türkiye'yi şekillendiren siyasettir. 10 milyona yakın seçmeniyle ve 80 ili temsil yeteneğiyle İstanbul siyaseti büyük bir önem taşımaktadır. Biz de Zafer Partisi olarak kurulduğumuz günden bu yana İstanbul çalışmalarımıza büyük bir önem veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Özdağ, pazar yerlerinden AVM'lere, sivil toplum kuruluşlarından kamuoyu önderlerine kadar birçok kesimle bir araya geleceklerini belirterek, bu temaslarda hem yerel hem de ulusal sorunları dinleyeceklerini ve çözüm önerilerini anlatacaklarını kaydetti.

Tertemiz Türkiye projesiyle organize suç, uyuşturucu ve sanal kumar başta olmak üzere birçok konuda çözüm önerilerini ve mücadelelerini aktaracaklarını dile getiren Özdağ, "İstanbul 10 milyonluk seçmen, yabancılarla birlikte 20 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en büyük şehriyse ne yazık ki organize suç örgütlerinin yoğunluğunda uyuşturucu ve sanal kumarda da en ağır bu sorunu yaşayan kent. Onun için uyuşturucuyla organize suçla sanal kumarla mücadelenin siklet merkezinin de İstanbul olması gerektiğini biliyoruz." diye konuştu.

Özdağ, ABD tarafından Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonulmasını devletler hukuku ve demokrasi açısından kabul edilebilir olmadığını söyledi.