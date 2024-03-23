Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali'nde 'Kültür Sanatta Yapay Zeka' Paneli Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" kapsamında "Kültür Sanatta Yapay Zeka" paneli gerçekleştirildi.

Sanal gerçeklikten yapay zekaya, akıllı mimariden robotik uygulamalara gençleri ve 7'den 70'e kütüphane kullanıcılarını yeni teknolojilerle tanıştıracak Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali, "Dijital Geleceğin Anahtarı: Yapay Zeka Temelli Akıllı Kütüphaneler" ana temasıyla düzenleniyor.

İstanbul Rami Kütüphanesi'ndeki panelde, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, Havelsan Ürün Yöneticisi Osman Kavaf, Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Uzun ve Koç Okulu Kütüphaneleri Yöneticisi Sevgi Arıoğlu konuştu.

Taner Beyoğlu, festivalin dünyada bir ilk olduğuna dikkati çekerek, "2024 yılı içinde kütüphanelerimizin dijitalleşmesi konusunda önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Kütüphanecilik hizmetlerimize vatandaşlarımızın erişimi konusunda ve kütüphanecilik alanının yönetiminde yapay zeka altyapısı oluşturmak hedefiyle yola çıktık." dedi.

Teknolojik imkanların kütüphanecilik alanında kullanılmasının önemine vurgu yapan Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Kütüphanecilik hizmetleri konusunda yapay zekadan istifade etmek önemli. Biz de bu festivalle bu alanda bilmediklerimizi öğreneceğiz. Yapay zekadan koleksiyon yönetiminde, referans kütüphaneciliğinde kullanabiliyoruz. Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak 81 ilimizde 1300 kütüphanemizin idaresinde daha efektif bir işletme sistemi oluşturmak için yapay zekanın analizlerinden faydalanacağız."

"Yapay zeka yeni ve deneysel sanat biçimlerini keşfetmeye imkan tanıyor"

Havelsan MAIN Ürün Yöneticisi Osman Kavaf, Havelsan'ın çalışmalarından bahsederek başladığı konuşmasını, Havelsan tarafından geliştirilen MAIN yapay zeka modülünü anlattı.

Kavaf, yapay zekanın sürekli gelişen bir alan olduğuna değinerek, yapay zeka modüllerinin nasıl çalıştıklarına ilişkin teknik bilgiler verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Uzun, yapay zekanın sanat eseri üretiminde zaman geçtikçe daha çok kullandığının altını çizerek, "Yapay zeka, geleneksel sanat formlarının ötesine geçerek, yeni ve deneysel sanat biçimlerini keşfetmeye imkan tanıyor. Çeşitli veri setlerinden beslenen ve sanatçıların kontrolünde gelişen interaktif enstalasyonlar veya sanal gerçeklik deneyimleri yapay zekanın sanatta üretkenliği teşvik ettiği alanlardan birkaçıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimde yapay zeka önemli bir rol oynar"

Yapay zeka ile sanat eseri üretim süreçlerinin değişim gösterdiğine işaret eden Uzun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yapay zeka tarafından üretilen eserler, insanların geleneksel üreticilik olarak kabul ettiği belirli kalıpları ve desenleri taklit edebilir veya bunlardan sapabilir. Bu, yapay zeka tarafından üretilen eserlerin üretici potansiyelini ve çeşitliliğini arttırabilir. Yapay zeka, eski dil ve yazı sistemlerini analiz ederek, anlamı kaybolmuş veya eskimiş metinleri çözebilir ve yorumlayabilir. Bu durum tarih ileri ve arkeologlara yardımcı olabilir."

Koç Okulu Kütüphaneleri Yöneticisi Sevgi Arıoğlu ise eğitim kurumlarında yapay zekanın sınıf yönetimi, oyunlaştırma, planlama, yönetim, değerlendirme ve güvenlik yönetimi alanlarında kullanılabileceğini ifade etti.

Arıoğlu, yapay zeka modüllerinin kişiye özel öğrenme alanı sağlayabildiğini belirterek, "Eğitimde yapay zeka önemli bir rol oynar çünkü öğrencilere daha kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunabilir, öğrenci performansını izleyebilir ve öğretmenlere öğrenciye özel geri bildirimler sağlayabilir. Ayrıca, eğitim materyallerini ve içeriğini optimize ederek öğrenci başarısını artırabilir." diye konuştu.

Festival hakkında

Festivale kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler ile bu alanda hizmet veren kurum, kuruluş ve dernekler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphaneciler, akademisyenler katılacak. Macaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Azerbaycan festivalin konuk ülkeleri olacak.

Yapay zeka, sanal ve artırılmış gerçeklik, hologram gibi teknolojilerin meraklılarıyla buluşacağı hafta boyunca bilgi güvenliği, akıllı mimari, robotik, kodlama geliştirmeye yönelik atölye ve paneller düzenlenecek.

"İlham Veren Konuşmalar" konferans serisinin de yer alacağı hafta çok sayıda sosyal ve kültürel etkinliklerle devam edecek.

27 Mart'ta sona erecek festivalle ilgili detaylı bilgiye "www.kutuphaneveteknoloji.com" internet adresinden ulaşılabilir.