Uluslararası Deniz Savunma Fuarı Asya 2023, Singapur'da Başladı
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SİNGAPUR, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Singapur'un Changi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı (IMDEX) Asya 2023'ün açılış gününe katılan ordu ve savunma bakanlığı mensupları, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
SİNGAPUR, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Singapur'un Changi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı (IMDEX) Asya 2023'ün açılış gününe katılan ordu ve savunma bakanlığı mensupları, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel