Üye Girişi
Haberi Paylaş
Uluslararası Deniz Savunma Fuarı Asya 2023, Singapur'da Başladı

Uluslararası Deniz Savunma Fuarı Asya 2023, Singapur'da Başladı

Güncel Haberler

SİNGAPUR, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Singapur'un Changi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı (IMDEX) Asya 2023'ün açılış gününe katılan ordu ve savunma bakanlığı mensupları, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

SİNGAPUR, 3 Mayıs 2023 (Xinhua) -- Singapur'un Changi Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Deniz Savunma Fuarı (IMDEX) Asya 2023'ün açılış gününe katılan ordu ve savunma bakanlığı mensupları, 3 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Then Chih Wey/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Singapur Asya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title