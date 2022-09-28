Uluslar Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu.

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun grup maçları tamamlanırken, yarı finalistler de belli oldu. Uluslar A Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan Hırvatistan, İtalya, Hollanda ve İspanya turnuvanın yarı finalinde mücadele edecek.

Haziran ayında başlayan ve 25-27 Eylül tarihleri arasında son maçları oynanan UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmaları sona erdi. İlk sırayı alan takımlar, bir sonraki Uluslar Ligi'nde bir üst ligde mücadele etmeye hak kazanırken, A Ligi'nde 4 grup birincisi şampiyonanın yarı finalinde boy gösterecek. Finaller 14-18 Haziran 2023 tarihinde yapılacak. A Milli Futbol Takımı, C Ligi 1. Grup'ta mücadele ederken 6 maçta topladığı 13 puanla yeniden B Ligi'ne yükseldi. Son dünya şampiyonu Fransa ve İngiltere aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti.

HIRVATLAR FİNALLERE ADINI YAZDIRDI

Uluslar A Ligi 1. Grupta Hırvatistan, kötü başladığı turnuvada son 4 maçını kazanarak 13 puan topladı ve lider bitirdi. Son dünya şampiyonu Fransa'yı 2 maçta da yenen Danimarka oynadığı futbolla dikkat çekerken 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Fransızlar 5 puanda kalırken, B Ligi'ne düşen ülke 4 puanlı Avusturya oldu.

MACARİSTAN'I DEVİREN İTALYA LİDER BİTİRDİ

Uluslar Ligi'nde güçlü rakiplerine karşı aldığı sonuçlarla dikkat çeken Macaristan son haftaya lider girdiği grubu 10 puanla 2. sırada bitirdi. Deplasmanda Macarlar'ı 2-0 deviren İtalya topladığı 11 puanla finallere gitme başarısı gösterdi. Almanya grubu 7 puanda 3. tamamlarken, İngiltere 6 maçta yalnızca 3 puan alabildi. İngilizler, son sırada yer alarak B Ligi'ne düştü.

İSPANYA BİLETİ ALDI

Turnuvanın ilk şampiyonu Portekiz, son haftaya lider girdiği grupta final şansını İspanya'ya kaptırdı. Portekiz'i deplasmanda 1-0 yenen İspanyollar son 4'e adını yazdırdı. 2. Grupta B Ligi'ne düşen takım ise 6 maçta 4 puan alan Çekya oldu.

HOLLANDA NAMAĞLUP LİDER

Uluslar A Ligi 4. Grup'ta oynadığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 16 puanla finallere gitme hakkı elde eden Hollanda, 4 yıl sonra bu başarıyı tekrarladı. Bu grupta Belçika 10, Polonya ise 7 puanda kalırken, Galler 1 puanla B Ligi'ne düştü.

ÜST LİGE ADINI YAZDIRAN EKİPLER DE BELLİ OLDU

Uluslar B Ligi 1. Grup'ta İskoçya topladığı 13 puanla lider olurken bir sonraki turnuvada A Ligi'nde mücadele edecek. 2. Grup'ta Rusya'nın FIFA tarafından men edilmesinden dolayı İsrail, İzlanda ve Arnavutluk 4'er maç yaptı. 8 puan toplayan İsrail bir üst lige adını yazdırırken, 3. Grup'ta liderlik 11 puanlı Bosna Hersek'in oldu. B Ligi 4. Grup'ta ise liderlik son maça taşındı. Norveç'i deplasmanda 2-0 mağlup eden Sırbistan rakibini sıralamada geçerek üst lige yükselme başarısı gösterdi. 4 puanda kalan İsveç ise C Ligi'ne düşen takım oldu.

A Milli Takım'ın yer aldığı Uluslar C Ligi 1. Grup'ta ay-yıldızlılar, 13 puan toplayarak B Ligi'ne yükseldi. Diğer gruplarda ise üst lige yükselen takımlar, Yunanistan, Kazakistan ve Gürcistan oldu. D Ligi'nde ise Letonya ve Estonya gruplarını lider tamamlayarak üst lige adını yazdırdı.

(İsmail Yasin Akçın - İHA)