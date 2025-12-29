Ulus Hali'nde Yılbaşı Durgunluğu... "mutlu Bir Şekilde Yeni Yıla Girmek İstiyoruz; Maalesef Maddi Durum İzin Vermiyor"

Haber : Batuhan DÜKEL / KAMERA: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - 2026'ya sayılı günler kala Ankara Ulus Hal Pazarı'nda esnaf satışların durgunluğundan, yurttaşlar ise artan fiyatlar nedeniyle yılbaşı alışverişi yapamadıklarından yakındı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir yurttaş, "Hazırlığımız yok. Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık yapalım. Biz de herkes gibi mutlu bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz ama maalesef maddi durum izin vermiyor" dedi. Başka bir vatandaş, "Pastırmayı sofralarda değil; vitrinlerde bile göremiyoruz artık. Kasaplar, kuyumculardan farksız oldu" değerlendirmesini yaptı.

2026 yılına sayılı günler kala Ulus Hal Pazarı esnafı satışların düştüğünü ve artan maliyetlerin kendilerini zorladığını belirtti, alışverişe çıkan yurttaşlar da fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor.

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan hindinin kilogramı pazarda 750 liradan başlayan fiyatla satılırken, pastırmanın kilogram fiyatı 2 bin ile 2 bin 800 lira arasında değişiyor.

Kestanenin kilosu 150 ile 200 lira arasında seyrederken, karışık kuruyemişin kilogram fiyatı 169 liradan başlayıp 850 liraya kadar çıkıyor. Mandalina ise kilosu 25 liradan tezgahlarda yer alıyor.

Yılbaşı gecelerinin bir diğer geleneği olan Milli Piyango biletlerinde çeyrek bilet 200 lira, yarım bilet 600 lira, tam bilet ise 800 liradan satılıyor.

"Geçen sene kasapta 100- 150 tane hindi vardı; bu sene asmadık"

ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmede bulunan kuruyemiş esnafı, geçmiş yıllara göre pazarda heyecanın olmadığını belirterek, maliyetlerin arttığını söyledi. Kuruyemiş esnafı, bu yıl sattığı 850 liralık karışık kuruyemişi geçtiğimiz yıl 500 liraya sattığını kaydetti.

Bir başka esnaf, "Alışverişimiz yok. Yılbaşı hazırlığı yok. Geçen senenin tadı da yok. Kasaplarda hindi bile yok, pahalı. Tavuğu yiyen bile yok. Geçen sene kasapta 100- 150 tane hindi vardı; bu sene asmadık. Hindinin kilosu 800 lira. Bir hindi 7-8 bin liraya geliyor. Koymadık bu sene" dedi.

"Hindinin yanından geçemeyiz"

Emekli olduğunu belirten bir vatandaş, yılbaşı alışverişi olarak yalnızca yarım kilo muz ve kabak çekirdeği aldığını belirterek, "Emeklinin durumu belli. Kimsenin bir şey diyecek durumu yok. Zorlayarak alışveriş yapmaya çalışıyoruz. Buna üstlerin dikkat etmesi lazım. Gerçekten emekli çok zor durumda. Çalışanın durumu daha berbat. Hem çalışıp hem de 28 bin lira alması vebal değil" dedi. Emekli yurttaş, yeni yıl sofrası için hindi alıp almayacağına ilişkin soruya ise "Hindinin biz yanından geçemeyiz. Aldığım 16 bin lira para. Nereden baksan hindi 4-5 bin lira. Bunu sen sormuş olma, ben de söylememiş olayım. Gerçekten şu anda bütün insanlar açık açık ağlıyor. Sesimizi kesmek zorunda kalıyoruz çünkü korkuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Eskiden yılbaşında burası tıklım tıklım olurdu"

Bir başka esnaf, geçmiş yıllardaki yılbaşı arifelerinde pazarın çok daha dolu olduğunu belirterek, "Eskiden yılbaşında burası tıklım tıklım olurdu. Halin başına 25 dakikada geçiliyordu. Şimdi kimse yok. Yılbaşıymış, bayrammış o günler geçti" diye konuştu.

Başka bir yurttaş da hindi alıp almayacağına ilişkin soruya, "Ne hindisi? Hindi falan alınmaz. Kuruyemiş alınır, çünkü torunlar var. Onlar ister" dedi.

"Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık da yapalım"

Bir başka vatandaş, yılbaşında hazırlık yapıp yapmadığına ilişkin soruyu, "Hazırlığımız yok. Her şey pahalı. Hiçbir şey alamıyoruz ki hazırlık da yapalım. Biz de herkes gibi mutlu bir şekilde yeni yıla girmek istiyoruz ama maalesef maddi durum izin vermiyor" şeklinde yanıtladı. Aynı yurttaş yeni yıldan beklentilerine ilişkin de "Sağlık, mutluluk, biraz ucuzluk bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz pastırmayı eve sokamayız"

Ulus Hali'nde alışverişe gelen bir vatandaş, "Fiyatlar uçmuş. Fiyatlar makul değil. İnsanlar da vicdansız olmuş. Kontrol etmiyorlar herhalde. Ekonominin rayına oturması lazım. Biz pastırmayı eve sokamayız" derken, başka bir yurttaş, "Pastırmayı sofralarda değil; vitrinlerde bile göremiyoruz artık. Kasaplar, kuyumculardan farksız oldu" değerlendirmesini yaptı.

Eşiyle yılbaşı alışverişine çıkan bir yurttaş ise pazardaki fiyatlara illişkin, "Enflasyonist ortamda fiyatlar yükseldi son yıllarda ama yapacak bir şey yok. Elimizden geldiğince almaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Garibanlara yardım edeceğim"

Milli Piyano bileti alan bir yurttaş da "Şansımzı deneyelim. Tutarsa eğer garibanlara yardım edeceğim" ifadelerini kullandı.

Başka bir Milli Piyango bileti alan vatandaş ise çekilişi kazanması halinde dünyayı gezeceğini bildirdi.

"Bu sene satışlar az"

Şans oyunları satıcısı esnaf da satışların geçen yıla göre az olduğunu belirterek, "Millete bol şans" dedi.