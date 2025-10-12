Haberler

Uludağ Blueberry Üreticileri Derneği Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uludağ Blueberry Üreticileri Derneği (ULUBERRYDER) olağan genel kurul toplantısında mevcut başkan Erkan Ateş güven tazeledi. Toplantıda yeni dönem bütçesi kabul edildi ve dernek organlarının seçimleri yapıldı. Erkan Ateş, derneğin toprakta ve organik üretimi destekleyeceğini açıkladı.

Uludağ Blueberry Üreticileri Derneği (ULUBERRYDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

ULUBERRYDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda yapılan genel kuruldaki oylamada mevcut başkan Erkan Ateş, güven tazeledi.

Divan Kurulu Başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, katip üyeliklerini ise Cemile Arı ve Mustafa Güncü'nün üstlendiği toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ibra edildi, denetleme kurulu okunup onaylandı, yeni dönem bütçesi oylamayla kabul edildi, dernek organlarının seçimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, yeni dönemde dernek olarak toprakta ve organik üretimi desteklemeye, üreticiler arası dayanışmayı güçlendirmeye, pazar birliği ve taban fiyat uygulamasıyla üreticiyi korumaya, ulusal ve uluslararası pazarlarda markalaşma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor

Trump ve Sisi davet etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan yola çıkıyor
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlıktan ev sahiplerine yüzde 20 stopaj kesintisi iddiasına yalanlama

Ev sahiplerini sarsan iddia! Bakanlıktan beklenen açıklama geldi
Emre Belözoğlu'nun yeni durağı belli oluyor

Teklifi kabul etmesi an meselesi! Yeni takımı belli oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.