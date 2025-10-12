Uludağ Blueberry Üreticileri Derneği Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Uludağ Blueberry Üreticileri Derneği (ULUBERRYDER) Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

ULUBERRYDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir restoranda yapılan genel kuruldaki oylamada mevcut başkan Erkan Ateş, güven tazeledi.

Divan Kurulu Başkanlığını CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, katip üyeliklerini ise Cemile Arı ve Mustafa Güncü'nün üstlendiği toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporu ibra edildi, denetleme kurulu okunup onaylandı, yeni dönem bütçesi oylamayla kabul edildi, dernek organlarının seçimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ateş, yeni dönemde dernek olarak toprakta ve organik üretimi desteklemeye, üreticiler arası dayanışmayı güçlendirmeye, pazar birliği ve taban fiyat uygulamasıyla üreticiyi korumaya, ulusal ve uluslararası pazarlarda markalaşma yolunda ilerlemeye devam edeceklerini belirtti.