Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çorum'da konuştu Açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş. Biz (treni) yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle bunu da biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Çorum'un Sungurlu ilçesinde katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, Ankara-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi "Delice-Çorum" etabı ile Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu projelerini incelediğini söyledi.

Ankara'dan Çorum'a kadar olan araziye "iş makinesi ektiklerini" belirten Uraloğlu, "Çok şükür, Cumhurbaşkanımızın iradesiyle, AK Parti hükümetleri olarak ülkemizin her tarafına yatırım yapıyoruz, her tarafını ilmek ilmek dokuyoruz. 120 kilometre otoyol, 120 kilometre de hızlı demir yolundan bahsediyoruz. Binlerce iş makinesi, yaklaşık 5 bin de çalışan var." diye konuştu.

Birlikte iftar yaptığı bir işçinin kendisine, "Buralardan ancak torunlarım geçer sanıyordum ama Allah ömür verirse ben de geçeceğim inşallah." dediğini aktaran Uraloğlu, "Başlamış olan bir işin yarısı bitmiş demektir. Biz de başladık ve başladığımız hiçbir işi yarım bırakmadık. Çorum'a, Kırıkkale'ye, Samsun'a büyük hizmetler yapmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalnızca Delice-Çorum arasının değil, Ankara'nın Samsun'a, Karadeniz'e hızlı trenle bağlanacağının altını çizen Uraloğlu, "Samsun Limanı'nı Mersin Limanı'na bağlayacak hızlı tren hattından bahsediyoruz. Biz küçük düşünmüyoruz, büyük düşünüyoruz. Geçen günlerde (CHP Genel Başkanı) Özgür Özel gelmiş buraya, 'Treni biz getireceğiz' demiş. Biz (treni) yola çıkardık zaten. Allah'ın izniyle bunu da biz yapacağız. Onların hayal edemeyeceklerini biz hayal ettik ve onları da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhur İttifakı olarak Kırıkkale'mizle, Çorum'umuzla, Amasya'mızla, Samsun'umuzla hayata geçiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demir Yolu Projesi'nin tamamlanmasıyla yalnızca Samsun Limanı ile Mersin Limanı'nın birbirine bağlanmayacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Biz Çin'den çıkan, Londra'ya kadar giden orta koridor bağlantısından bahsediyoruz. Biz aynı şekilde Basra Körfezi'nden çıkıp Irak'tan, Gaziantep'ten, Kapıkule'den Avrupa'ya giden bir bağlantıdan konuşuyoruz. Bizim ufkumuz budur. Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nın ulaşımını inşa ediyoruz." diye konuştu.

Uraloğlu, demir yolu inşasında çalışan işçilere emekleri için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
İran'dan sonra bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri duyuluyor

Karanlığa gömülen bir sınır komşumuzda daha patlama sesleri
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor

Bunu hesap etmemişti! İran'ın "Ucuz" stratejisi Trump'ı mat edebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
Putin'den savaş alameti gibi hamle: Ordudaki askeri personel sayısını artırdı

Putin'den savaş alameti gibi hamle! Resmen imzaladı
Netanyahu'ya ana muhalefetten Lübnan'a 'karadan işgal' çağrısı

Netanyahu'ya muhalefetten "karadan işgal" çağrısı! Hedef İran değil
İran, Hürmüz Boğazı'nda Malta bandıralı gemiyi vurdu

İran'ın boğazda şakası yok! Savaştan Akdeniz ülkesi de nasibini aldı
Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest

Plakaya bakıp peşine düştü, ışıklarda hiç beklemediği bir şey oldu
İngiltere'de casusluk soruşturması: İşçi Partili vekilin eşi gözaltında

Ülke bu olayla çalkalanıyor! Casuslukla suçlanan isme şaşıracaksınız
Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler

Hakem kararlarına isyan edip apar topar ligden çekildiler