Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun atanması Trabzon'da sevinçle karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Abdulkadir Uraloğlu'nun Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olması memleketi Trabzon'un Düzköy ilçesine bağlı Çayırbağı Mahallesi'nde sevinçle karşılandı.

Bakan Uraloğlu'nun babası Ali Uraloğlu, AA muhabirine, haberi ilk aldığında çok uygulandığını anlattı.

"Nereden nereye geldik. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Bu gününü de gördük." diyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Makam meraklısı da olamayız. Biz ancak iş, hizmet meraklısıyız. Allah çocuğumuza hizmet aşkı verdi zaten, Allah aşkını artırsın. Biz onun için ona duacıyız. Oğlum ile konuşup hayır dualarımı ilettim. Senelerdir her gün arar beni. Gün geçmez. Gün geçtiği zaman sıkıntılı bir işi vardır da arayamaz. Sonra arar der ki 'Baba kusura bakma, arayamadım seni.' Anası ölmüş. Bana çok düşkündür."

"Abdulkadir hizmeti seven bir insan"

Amca Mustafa Uraloğlu da haberi alınca çok sevindiklerini aktararak, "Bizde babadan kalma hizmet aşkı var." dedi.

Yeğeninin de hizmeti seven bir insan olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Bizde de hep o aşk var ama Abdulkadir'de daha çok var. Rabbim hayırlı eylesin." diye konuştu.

"Çayırbağı'nın tüm mahalleleri bu sevinci yaşadı"

Çayırbağı Doğankaya Mahallesi Muhtarı Mümin Sürül de Çayırbağı'nın 5 mahallesinin haberi alır almaz sokaklara döküldüğünü söyledi.

İlçeden bir bakanın çıkmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Sürül, şunları kaydetti:

"Sayın Bakanımıza da en yakın zamanda Çayırbağı'nda karşılama düzenleyeceğiz. Çok sevindik. Çayırbağı'nın tüm mahalleleri bu sevinci yaşadı. Gurur duyuyoruz. Daha önce de genel müdürlük döneminde çok büyük faydalarını gördük. Bundan sonra da ülke için çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Başarılar diliyoruz. Cumhurbaşkanımıza da bu heyecanı, hevesi bize yaşattığı için teşekkür ederiz."

"Çok sevindik, çok mutlu olduk"

Yöre halkından Havva Öksüz de Abdulkadir Uraloğlu'nu çok sevdiklerini belirterek, "Bakanımızı seviyoruz. Görevinde mutluluklar diliyoruz. Allah utandırmadan görevinde devam etmeyi nasip etsin. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Köyümüzün adamı." diye konuştu.

Fatma Öksüz, haberleri izlerken çok sevindiklerini dile getirerek, "Çok mutlu oldum. Bizim köylümüzdür." dedi.

Bakan Uraloğlu'nun genel müdürlüğü döneminde yaptığı hizmetlere dikkati çeken Öksüz, sözlerini, "Ona söylediğimizi hiçbir kimseye söyleyemeyiz. Çok mutlu olduk. Allah'ım kazasız, belasız bitirmeyi nasip etsin. Anasının canına nur yağsın. Babasından da Allah razı olsun, öyle bir evlat yetiştirdi ki çok mutluyuz." diye tamamladı.