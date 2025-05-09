Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Uluslararası İş Birlikleri İçin Görüşmeler Yaptı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mısır, Azerbaycan, Bulgaristan, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla video konferans ve telefon görüşmeleri gerçekleştirerek ulaştırma alanındaki iş birliklerini masaya yatırdı. Görüşmelerde Bakan Uraloğlu, mevkidaşlarını 27- 29 Haziran 2025 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu'na panel konuşmacısı olarak davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Bakan Abdulkadir Uraloğlu'nun Mısır, Azerbaycan, Bulgaristan, Litvanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden mevkidaşlarıyla video konferans ve telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki ortak tarihi bağlara ve ulaştırma alanındaki ilişkilerin geliştirilmesine dikkat çekti. Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nabiyev ile yapılan görüşmede ise 'Tek Millet, İki Devlet' anlayışı vurgulanarak, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ulaştırma iş birliklerinin güçlendirilmesi ele alındı. Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadzhov ile yapılan görüşmede, iki komşu ülke arasındaki taşımacılığın geliştirilmesi ve ulaştırma politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Eugenijus Sabutis ile gerçekleştirilen telefon görüşmesinde ise Üç Deniz Girişimi kapsamında Via Carpatia projesi başta olmak üzere çeşitli stratejik başlıklar değerlendirildi. BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Mohamed Al Mazrouei ile yapılan görüşmede ise Kalkınma Yolu Projesi odağında stratejik iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Uraloğlu, tüm mevkidaşlarını ulaşım alanında küresel çözümlerin tartışılacağı İstanbul'daki Küresel Ulaştırma Forumu'na davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dost ve kardeş ülkelerle ulaştırma alanındaki ilişkilerini daha da derinleştirmeye kararlı olduğu vurgulandı.