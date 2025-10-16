Haberler

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Sofya'da Üçlü Görüşme Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, Sofya'da Bulgaristan ve Romanya'nın ulaştırma yetkilileri ile bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel ulaştırma iş birliğinin güçlendirilmesi ve sınır ötesi bağlantıların geliştirilmesi üzerine projeler ele alındı.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da; Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Horatiu Lucian Cosma ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abulkadir Uraloğlu, bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'ya gitti. Uraloğlu, burada Vatandaşlar Partisi Başkanı Boyko Borisov ile görüştü. Ardından Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Horatiu Lucian Cosma ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Bölgesel ulaştırma ağı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz"

"Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Sn. Grozdan Karadjov ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Sn. Horatiu Lucian Cosma ile üçlü görüşme gerçekleştirdik. Bölgesel ulaştırma iş birliğimizi güçlendirecek, sınır ötesi bağlantılarımızı geliştirecek projeleri ele aldık. Türkiye olarak, daha entegre, daha erişilebilir ve daha güçlü bir bölgesel ulaştırma ağı için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
