Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, İngiltere Ulaştırma Bakanı ile Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Londra'da İngiltere Ulaştırma Bakanı Heidi Alexander ile bir araya gelerek ulaşım alanındaki güncel gelişmeler ve iş birliği hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ulaştırma alanındaki güncel gelişmeler, sürdürülebilir projeler ve karşılıklı iş birliğimizi güçlendirecek adımlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Türkiye olarak güçlü ulaşım altyapımız ve stratejik vizyonumuzla küresel ölçekte ortaklıklara değer katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
