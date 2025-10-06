Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, ATO Yönetimi ile İstişarede Bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Baran ve ATO yönetim kurulu üyeleriyle değerlendirmeler gerçekleştirdiklerini belirten Uraloğlu, "Ülkemizin ve başkentimizin kalkınmasında önemli bir rol üstlenen iş dünyamızın temsilcileriyle üretimi, istihdamı ve ihracatı daha da güçlendirecek adımlar üzerine istişarelerde bulunduk. Birlikte düşünmeye, üretmeye ve Türkiye'nin yarınlarını daha güçlü inşa etmeye kararlılıkla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.