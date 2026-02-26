Ulaş Karasu: "Kangal Termik'in Kapısına Kilit Vurularak, Sivas Halkı mı Cezalandırılmak İstenmektedir?"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kangal Termik Santrali'nin kapatılacağına ilişkin iddiaların artık ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirterek, "Konya Şeker'e verilmeyen teşvik ile Kangal Termik'in kapısına kilit vurularak, Sivas halkı mı cezalandırılmak istenmektedir" diye sordu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yaptığı yazılı açıklamada kara kışın ortasında 130 işçinin işine son verilmesiyle gündeme gelen Kangal Termik Santrali hakkında kapatma hazırlığı yapıldığı yönündeki bilgilerin büyük endişe yarattığını vurguladı. Konunun artık bir "duyum" olmaktan çıktığını, Kangal ilçesi ve santralden geçimini sağlayan yüzlerce aile için somut bir tehdit haline geldiğini kaydeden Karasu, "Bu mesele Kangal'ın ekonomisi, Sivas'ın üretim gücü ve yüzlerce ailenin alın teridir" dedi.

"Cezalandırılmak istenen Sivas halkıdır"

Konya Şeker'in geçmiş özelleştirme sürecine dikkati çeken Karasu, şirketin 2013 yılında Kangal'ı, 2015 yılında ise Soma'daki termik santrali devraldığını hatırlattı. "Çiftçinin emeğiyle büyüyen bir yapının, AKP iktidarının plansız ve öngörüsüz enerji politikalarının yükünü sırtlanır hale getirilmesi kabul edilemez" diyen Karasu, Soma'daki işçilerin ücretsiz izne çıkarıldığını, Kangal'da ise 130 işçinin işine son verildiğine işaret ederek kapatma için adım adım hazırlık yapıldığını savundu. Karasu, "Dün SİDEMİR'in kapısına kilit vurarak, Divriği'de maden ocaklarını kapatarak, işçileri ve ailelerini yokluğa, göçe mahkum edenler, bugün aynı senaryoyu Kangal'da mı oynamak istemektedir? Konya Şeker'e verilmeyen teşvik ile Kangal Termik'in kapısına kilit vurularak, özelde fabrika işçileri ve Kangal halkı, genelde ise Sivas halkı mı cezalandırılmak istenmektedir?" diye sordu.

"Teşvik varsa üretim, yoksa kilit"

Bu tablonun tesadüf olmadığını da ifade eden Karasu, sürecin iktidarın özelleştirme ve enerji politikalarının sonucu olduğunu, özelleştirme öncesinde kamu yararına üretim yapan tesislerin, özelleştirme sonrasında gerekli yatırımları alamadığını kaydetti. Filtre sistemlerinin dahi yenilenmediğini belirten Karasu, Konya Şeker yöneticilerinin enerji yatırımlarına ilişkin, "742 milyon dolar gitti, 742 kuruş geri gelmedi" sözlerini hatırlattı ve bunun yalnızca şirket bilançosunun değil, enerji politikalarının da iflası anlamına geldiğini dile getirdi. Türkiye'de AKP iktidarında birçok kömür santralinin kamu teşviklerine bağımlı hale getirildiğini kaydeden Karasu, "Teşvik verilirse üretim sürüyor, verilmezse işçi kapının önüne konuluyor, fabrikaya kilit vuruluyor" dedi.

"Sivas sahipsiz değildir"

Kangal Termik'in kapatılmasının yalnızca bir tesisin kapanması değil, Sivas'ın ekonomik geleceğine vurulacak bir darbe olacağını vurgulayan Karasu, üretim damarlarının kesilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Karasu, şöyle devam etti:

"Bugün Sivas, bizler bir yandan SİDEMİR'in yeniden ayağa kalkmasını, üretime dönmesini beklerken; diğer yandan mevcut bir sanayi tesisinin kapısına kilit vurulmasının konuşuluyor olması AKP'nin özelleştirme politikalarının açık bir başarısızlığıdır. Yıllardır Sivas'ın en önemli sorunlarından biri haline gelen SİDEMİR'in yeniden ayağa kalkmasının yalnızca ekonomik değil, sosyal açıdan da şehrimize önemli kazanımlar sağlayacakken üretim damarlarının tek tek kesilmesi, bu kente yapılabilecek en büyük kötülüktür. Bu kötülüğün faturasını ödemesi gereken AKP iktidarıdır. Sivas sahipsiz değildir. Kangal Termik işçisi yalnız değildir."

Kaynak: ANKA