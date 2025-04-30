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Ukrayna ve ABD Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalamaya Hazırlanıyor

Ukrayna ve ABD Nadir Toprak Elementleri Anlaşmasını İmzalamaya Hazırlanıyor
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Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasını beklediklerini açıkladı. Anlaşma, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne entegrasyonu sürecine aykırı maddeler içermeyecek.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, ülkesi ile ABD arasındaki nadir toprak elementleri anlaşmasının 24 saat içinde imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Şmigal, Ukrayna'daki 1+1 televizyon kanalında katıldığı canlı yayın programında yaptığı konuşmada, ABD ile Ukrayna arasında imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının hazırlık sürecini değerlendirdi.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko'nun konuyla ilgili görüşmeler için ABD'ye gittiğini belirten Şmigal, "Amerikalı meslektaşlarımızla son detayları şimdiden netleştiriyoruz. Tüm son detaylar netleştiğinde, yakın gelecekte, umarım önümüzdeki 24 saat içinde anlaşma imzalanır ve ilk adımı atarız." dedi.

Şmigal, "Anlaşma imzalanmadan önce Ukrayna'ya verilen hiçbir borç, hiçbir yardım bu anlaşmanın konusu değildir." ifadesini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Şmigal ayrıca, ABD ile imzalanması beklenen anlaşmanın, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonu sürecine aykırı olan maddeleri içermediğini kaydetti.

Söz konusu anlaşmaya göre Ukrayna için bir "Yatırım Fonu"nun kurulacağını hatırlatan Şmigal, bu çerçevede daha sonra iki teknik anlaşmanın daha imzalanması gerekeceğini aktardı.

Ukrayna ile ABD arasında, nadir toprak elementleri anlaşması çerçevesinde 18 Nisan'da bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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