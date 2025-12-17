Ukrayna: Karadeniz Koridoru Üzerinden 162 Milyon Ton Yük Taşıdık

KİEV, 17 Aralık (Xinhua) -- Ukrayna, Karadeniz koridorunun kurulduğu günden bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede koridor üzerinden 162 milyon tonun üzerinde kargo taşımacılığı gerçekleştirdi.

Interfax-Ukrayna Haber Ajansı'nın salı günü bildirdiğine göre Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Kuleba, bu rakamın içinde 98 milyon ton tahıl bulunduğunu belirterek, ülkede üretilen tahıl ve bitkisel yağın bu güzergah kullanılarak 55 ülkeye teslimatının gerçekleştirildiğini söyledi.

Kuleba, Ağustos 2023'te faaliyete geçen koridoru o tarihten bu yana yaklaşık 7.000 geminin kullandığını belirtti.

Koridorun sürekli askeri tehditlere maruz kaldığına dikkat çeken Kuleba, deniz limanlarının güvenliğini güçlendiren Ukrayna'nın deniz yoluyla ihracatını sürdürdüğünü kaydetti.

Kuleba, "Yedek güç kaynaklarını devreye sokuyor, kojenerasyon üniteleri kuruyor ve kritik altyapıyı modernize ediyoruz. Limanlar da enerji kısıtlamaları ve saldırıların yaşandığı bir ortamda çalışmaya uyum sağlıyor" diye konuştu.