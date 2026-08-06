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Sybiha: Barış için Zelenskiy-Putin görüşmesi şart

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, savaşı bitirmek için Zelenskiy ve Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi. Azerbaycanlı mevkidaşıyla Kiev'de görüşen Sybiha, ABD müzakere ekibini beklediklerini de belirtti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, savaşın sona erdirilmesi için gereken sürecin hızlandırılması hususunda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

Sybiha, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından Kiev'deki Ukrayna Dışişleri Bakanlığında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Sybiha, Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ifade etti.

Sybiha, "Azerbaycanlı dostlarımız için bir dizi teklifimiz var. Ukrayna'ya enerji tedarikini çeşitlendirmekle ilgileniyoruz." dedi.

"Orta Koridor" gibi projelerde de Azerbaycan ile ilişkilere büyük önem verdiklerini kaydeden Sybiha, "Güney Kafkasya ve Orta Asya ile etkileşim bizim için önemlidir." diye konuştu.

Sybiha, Ukrayna ile Azerbaycan'ın birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini vurguladı.

Savaş nedeniyle Karadeniz'de yapılan saldırılar sonucu Azerbaycan vatandaşlarının hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından dolayı Bayramov'a derin taziyelerini sunan Sybiha, "Tüm bunların sebebi Rusya'nın saldırganlığıdır." ifadelerini kullandı.

"ABD müzakere ekibinin gelmesini bekliyoruz"

Sybiha ayrıca, savaşın sona erdirilmesi yönünde daha önce gerçekleşen ABD-Ukrayna-Rusya üçlü müzakereler formatına da değindi.

Görüşmelerin bir süredir artık yapılmadığına işaret eden Sybiha, "ABD müzakere heyetinin (Kiev'e) gelmesini bekliyoruz." dedi.

Savaşın bitmesi için tüm fırsatları değerlendirmek istediklerini dile getiren Sybiha, "Bence, barış çabalarına gerçek bir ivme kazandırabilecek tek şey Zelenskiy ve Putin arasındaki görüşmedir." diye konuştu.

Sybiha, PATRİOT hava savunma sisteminde kullanılan füzelerin tedariki veya bu tür füzelerin üretilmesi için gereken lisansın ABD'den alınması için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Her bir (PATRİOT) füze için kelimenin tam anlamıyla mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

"En önemlisi bu savaşın durmasıdır"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın uzun yıllardır Ukrayna'da faaliyet gösterdiğini anımsatan Bayramov, "SOCAR Ukrayna'daki faaliyetlerine aktif olarak devam ediyor ve şirketin geleceğe yönelik iddialı planları olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Bayramov konuşmasında, "İhtiyaç duyulması halinde, dost Ukrayna'ya gaz tedarik etmekten memnuniyet duyarız." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmelere de değinen Bayramov, "En önemli unsur, bu savaşın sona ermesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayramov, çatışmaların en kısa süre içerisinde sona ermesi gerektiğini vurgulayarak şunları aktardı:

"Azerbaycan'ın görüşü, tüm konuların ve meselelerin uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiğidir. Uluslararası hukuk, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklemektedir ve biz de Azerbaycan olarak bunu destekliyoruz."

Bayramov, Ukrayna temasları kapsamında Kiev bölgesindeki İrpin şehrini de ziyaret etti.

Kaynak: AA
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