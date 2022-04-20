Ukrayna AB Üyelik Sürecinde İlk Adımı Tamamladı
DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Ukrayna'nın, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ilk adımını oluşturacak belgeyi doldurduğunu söyledi.
Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Ukrayna'nın, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ilk adımını oluşturacak belgeyi doldurduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Nisan'da Kiev'e yaptığı ziyarette sorular içeren belgeyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye vermişti
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