Ukrayna AB Üyelik Sürecinde İlk Adımı Tamamladı - Haberler

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Ukrayna AB Üyelik Sürecinde İlk Adımı Tamamladı

DailyMotion.com - Güncel
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Ukrayna'nın, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ilk adımını oluşturacak belgeyi doldurduğunu söyledi.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisi, Ukrayna'nın, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinin ilk adımını oluşturacak belgeyi doldurduğunu söyledi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 8 Nisan'da Kiev'e yaptığı ziyarette sorular içeren belgeyi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'ye vermişti

DailyMotion.com / Güncel

Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Ukrayna, Kiev, Güncel, Haberler

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