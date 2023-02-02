Uğur Aydemir: Eyt'liler Ortalama 8 Bin 733 Lira Emekli Aylığı Alacak

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) ortalama 8 bin 733 lira emekli aylığı alacağını açıkladı. Aydemir, “Ortalama aylık tutarı, SSK’dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR’dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira” dedi.

AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, emeklilikte yaşa takılanların ( Eyt ) ortalama 8 bin 733 lira emekli aylığı alacağını açıkladı. Aydemir, "Ortalama aylık tutarı, SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" dedi.

Milyonlarca EYT'liyi ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Teklifte imzası bulunan AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, EYT'lilerin emekli olması halinde alacakları aylıkların ortalamasını açıkladı. Aydemir, Komisyon'da yaptığı konuşmada, "Ortalama aylık tutarı, SSK'dan emekli olacaklar için 7 bin 795 lira, BAĞ-KUR'dan emekli olacaklar için 5 bin 811 lira, Emekli Sandığı'ndan emekli olacaklar için 12 bin 389 lira. Bunların ortalaması 8 bin 733 lira" diye konuştu.

Aydemir'in ortalama olarak açıkladığı bu miktar, TÜRK-İŞ'in açıkladığı son açlık sınırının altında kaldı. TÜR-İŞ, 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarını, yani açlık sınırını ocak ayı için 8 bin 864 lira olarak açıklamıştı. EYT'linin emekli olması halinde alacağı ortalama aylık ile açlık sınırı arasındaki fark 131 lira oldu.