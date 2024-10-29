Üye Girişi
Haberler

Uganda ve Türkiye Arasında Turizm İşbirliği Güçleniyor

Uganda ve Türkiye Arasında Turizm İşbirliği Güçleniyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların başlamasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin artacağını ve Uganda'nın turizm pazarının genişleyeceğini belirtti. 6. Antalya Turizm Fuarı'na katılan Uganda'nın tur operatörleri, Türkiye'deki turizm sektörü profesyonelleri ile çeşitli anlaşmalar sağladı.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların başlamasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini, ülkenin turizm pazarının genişleyeceğini söyledi.

Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) Uganda'dan yaklaşık 20 tur operatör temsilcisi katılarak, turizm sektörü profesyonelleriyle çeşitli alanlarda anlaşmalar sağladı.

Fuarda ülkesinin sektörde yaptığı yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Büyükelçi Tiperu, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Uganda'nın önemli tur operatörleriyle fuarda yer aldıklarını ve geleceğe dair güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tiperu, "Amacımız Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın incisi Uganda'yı ve onun nefes kesici güzelliğini sergilemek. Turizm konusunda tutkuluyuz ve tur acentelerimiz ile Türkiye'dekiler arasında işbirliği kurmaya ve somutlaştırmayı istiyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile güçlü bir ilişkileri bulunduğunu dile getiren Tiperu, Uganda'da Türk tur acentelerinden oluşan bir heyeti ağırladıklarını ve uzun soluklu işbirliklerinin temellerini attıklarını bildirdi.

Türkiye'yi örnek alıyorlar

Türkiye'nin turizmdeki çalışmalarını örnek aldıklarını belirten Tiperu, şunları söyledi:

"Uganda'da turizm manzaraya ve yaban hayatına odaklı. Uganda tatlı sular, hayvanlar, goriller, şempanzeler, aslanlar ve safariler gibi doğal cazibe merkezlerinden yararlanarak Türkiye'nin meşhur kum ve deniz destinasyonlarını tamamlayan eşsiz bir deneyim sunuyor. Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesiyle ortaklığımızı güçlendirmeyi ve Uganda'yı Türkiye'den dünyaya pazarlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 60 milyon turisti hedefleyen önemli turizm büyümesini takdir ediyor ve ülkelerimiz arasında malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımını geliştirmeye çalışıyoruz."

Tiperu, Türkiye'den daha fazla misafiri Uganda'da ağırlamak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel

Uluslararası İlişkiler Etkinlikler Havacılık İstanbul antalya Ekonomi Türkiye Kültür Güncel Ankara Turizm Dünya

Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu

Hizbullah'ın yeni lideri belli oldu

 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel Defter'e düştüğü çarpıcı mesaj

 Narin ağabeyi Baran Güran kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu

Narin'in ağabeyi kafa karıştıran 3 paylaşımın ardından ilk kez konuştu
Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı

Portekiz'i tebrik eden HDP'li isim 29 Ekim'de de rahat durmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayla filmi gerçek hikayesi ve konusu nedir? Ayla filmi kimi anlatıyor, oyuncuları kimler? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? 29 Ekim Bir Gece Masalı dizisi 9. bölüm yayınlanacak mı? ATV yayın akışı! Gizli Bahçe bu akşam var mı? 29 Ekim Gizli Bahçe dizisi 3. bölüm yayınlanacak mı? NOW yayın akışı! Bahar 22. bölüm canlı izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! Bahar bu akşam var mı? 29 Ekim Bahar dizisi 22. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! 29 EKİM İZMİR CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİĞİ: İzmir 29 Ekim konser, kutlamalar nerede ve saat kaçta? 29 EKİM MARŞLARI! Cumhuriyet Bayramı kutlama marşları 29 Ekim (bugün) okullar kapalı mı, resmi tatil mi? Okullar ne zaman açılacak? 29 Ekim AVM'ler açık mı, kapalı mı? Cumhuriyet Bayramı'nda alışveriş merkezleri çalışıyor mu? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Google'da Doodle oldu! CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI! 29 Ekim Atatürk sözleri, şiirleri ve mesajları…
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.