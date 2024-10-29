Uganda ve Türkiye Arasında Turizm İşbirliği Güçleniyor

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Nusura Tiperu, Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların başlamasıyla iki ülke arasındaki işbirliğinin güçleneceğini, ülkenin turizm pazarının genişleyeceğini söyledi.

Antalya'da 23-26 Ekim'de düzenlenen 6. Antalya Turizm Fuarı'na (ATF 2024) Uganda'dan yaklaşık 20 tur operatör temsilcisi katılarak, turizm sektörü profesyonelleriyle çeşitli alanlarda anlaşmalar sağladı.

Fuarda ülkesinin sektörde yaptığı yatırımlar hakkında katılımcıları bilgilendiren Büyükelçi Tiperu, AA muhabirine, Türkiye'nin özellikle turizmde önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade etti.

Uganda'nın önemli tur operatörleriyle fuarda yer aldıklarını ve geleceğe dair güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Tiperu, "Amacımız Doğu Afrika'da yer alan Afrika'nın incisi Uganda'yı ve onun nefes kesici güzelliğini sergilemek. Turizm konusunda tutkuluyuz ve tur acentelerimiz ile Türkiye'dekiler arasında işbirliği kurmaya ve somutlaştırmayı istiyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ile güçlü bir ilişkileri bulunduğunu dile getiren Tiperu, Uganda'da Türk tur acentelerinden oluşan bir heyeti ağırladıklarını ve uzun soluklu işbirliklerinin temellerini attıklarını bildirdi.

Türkiye'yi örnek alıyorlar

Türkiye'nin turizmdeki çalışmalarını örnek aldıklarını belirten Tiperu, şunları söyledi:

"Uganda'da turizm manzaraya ve yaban hayatına odaklı. Uganda tatlı sular, hayvanlar, goriller, şempanzeler, aslanlar ve safariler gibi doğal cazibe merkezlerinden yararlanarak Türkiye'nin meşhur kum ve deniz destinasyonlarını tamamlayan eşsiz bir deneyim sunuyor. Uganda ile İstanbul arasında doğrudan uçuşların gerçekleştirilmesiyle ortaklığımızı güçlendirmeyi ve Uganda'yı Türkiye'den dünyaya pazarlamayı hedefliyoruz. Türkiye'nin 60 milyon turisti hedefleyen önemli turizm büyümesini takdir ediyor ve ülkelerimiz arasında malların, hizmetlerin ve insanların serbest dolaşımını geliştirmeye çalışıyoruz."

Tiperu, Türkiye'den daha fazla misafiri Uganda'da ağırlamak istediklerini dile getirdi.