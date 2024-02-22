Uganda Devlet Başkanı, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısını Kabul Etti

PORT Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni, başkent Kampala'da Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Malik Agar'ı kabul etti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'ya göre, Agar, Sudan'daki savaşı bitirmek için gösterdiği çabalar dolayısıyla Museveni'ye teşekkürlerini iletti.

Agar, Sudan'da yaşananların "Sudan vatandaşlarını hedef alan bir sömürge savaşı olduğunu" söyledi.

2023 Nisan ortasından bu yana orduyla çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) liderlerinin ve onların ülkedeki, komşu ülkelerdeki ve Avrupa'daki müttefiklerinin, HDK'nin ihlallerini pazarlamak için çalıştıklarını ileri süren Agar, bunun Müslüman Kardeşler'e karşı bir savaş olduğunun iddia edildiğini belirtti.

Agar, ancak bunların yalnızca örtülü ve siyasi propaganda amaçlı, HDK'nin ihlallerini meşrulaştırmaya yönelik Devrik lider Ömer el-Beşir rejimi döneminden kalma sloganlar olduğunu kaydetti.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Agar, Sudan hükümetinin savaşı sonlandırmak için çalıştığının altını çizdi.

Afrikalı büyükelçilerle görüştü

Uganda'daki Afrikalı büyükelçileri ülkesinin Entebbe Büyükelçiliğinde ağırlayan Agar, Afrikalı büyükelçiler ve misyon şeflerini, iç savaşla ilgili son durum hakkında detaylı bilgilendirdi.

Sudan hükümetinin savaşı 4 aşamada sona erdirmeye yönelik yol haritası bulunduğundan bahseden Agar, Sudan'ın krizin çözümü için önerilen bölgesel girişimlere saygı duyulduğu ve milli güvenliklerini tehdit etmediği sürece açık olduklarını vurguladı.

Agar, Afrikalı büyükelçilere, HDK'nin "suçlarını ve ihlallerini belgelediği" iddia edilen video kaydı izletti.

Sudan'da iç savaş

Sudan, 2023 Nisan ayı ortasından bu yana Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile HDK arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

HDK ve ordu, Aralık 2018'deki halk ayaklanması sonrasında yönetimi ele geçirip, yaklaşık 30 yıl iktidarda kalan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in Nisan 2019'da devrilmesinin ardından sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümette yer almış, 2021'de ise sivil hükümete karşı birlikte darbe düzenlemişti.

Ordu ve HDK'nin, askeri ve güvenlik reformu kapsamında HDK'nin orduya entegrasyonu meselesinde anlaşmazlığa düşmesinin ardından nisan ortasında iç savaş patlak vermişti.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 6 milyon kişi ülke içinde başka şehirlere, 1,7 milyon kişi çevre ülkelere kaçtı.???????