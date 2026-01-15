Haberler

Üç Doğalgaz Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı kararıyla İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'ta sosyal konut ve doğal gaz projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. İstanbul'da 100 bin sosyal konut projesi, Yozgat'ta doğal gaz boru hattı ve Zonguldak'ta doğal gaz dağıtım tesisi için kamulaştırma işlemleri başlayacak.

(ANKARA) – Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı Cumhurbaşkanı Kararıyla, İstanbul, Yozgat ve Zonguldak'ta hayata geçirilecek projeler kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Buna göre, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan alanlarda yer alan özel mülkiyete konu taşınmazlar, "100 bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında sosyal konut inşa edilerek konutlarda doğal gaz arzının sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılacak.

Yozgat'ta ise Posof–İçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesinin yapımı amacıyla, Yurtbekler köyü sınırları içerisinde bulunan 112 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kurulacak RMS-A doğal gaz dağıtım tesisi için de Başören köyü sınırları içerisinde yer alan 101 ada, 10 parsel numaralı taşınmazın tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Ülkelerden peş peşe İran kararları: Askeri üsler boşaltılıyor, uçuşlar askıya alındı

Olası saldırı öncesi ülkelerden peş peşe benzer kararlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Elvin Levinler ağzının içine masaj yaptırdı

Ünlü oyuncudan şoke eden paylaşım! Ağzının içine yaptırdı
''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna İsmail Yüksek'ten olay tepki

''Kante ile oynamak ister misin?'' sorusuna olay tepki
Afrika Kupası'nda ilk finalist belli oldu

Eski dostunu çok fena üzdü! Afrika Kupası'nda ilk finalist belli
DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız

DEM'li Sakık'ın sözleri TBMM'yi karıştırdı: Gereken her şeyi yaparız
Oktay Saral 'Fırsatçılık' dedi, vatandaşların paylaşımları peş peşe geldi

Vatandaş isyanda! Erdoğan'ın danışmanını haklı çıkartan paylaşımlar