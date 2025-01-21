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Tuzla'da Tekstil İşçileri Sendikal Hakları İçin Eylem Düzenledi

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Tuzla'da Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçiler, sendikaya üyelikleri nedeniyle işten çıkarıldıklarını öne sürerek eylem yaptı. İşçiler, haksız yere işten çıkarılanların geri alınması talebiyle protesto gerçekleştirdi.

Tuzla'da bir grup tekstil işçisi, sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldıklarını öne sürerek eylem yaptı.

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) üyesi işçiler, İstanbul Endüstri Serbest Bölgesi'ndeki iş yeri önünde toplandı.

Çeşitli sendika ve siyasi partilerin temsilcilerinin de katıldığı eylemde, "Sendikaya üye olduk işten atıldık" yazılı pankart açıldı.

TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Sebahattin Çetin, slogan atıp şirket yönetimini protesto eden işçiler adına basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ ailesinin 1 milyonu aşkın üyesi adına herkesi selamladığını söyleyen Çetin, "Bugün buraya, en temel insani ve anayasal hakları gasbedilen, ekmekleri için mücadele eden kardeşlerimizin haklı çağrısına ses olmak için geldik. Sendika üyesi oldukları için baskıya, şiddete ve psikolojik tacize maruz kalan emekçi kardeşlerimizin yanında durmak, bu kanayan yarayı tüm işçi sınıfına duyurmak için buradayız." dedi.

Çetin, sendika üyelerine karşı düşmanca tavrın sona erdirilmesi, haksız yere işten çıkarılanların işlerine geri alınması ve yersiz yetki itirazının geri çekilmesi taleplerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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