TÜSİAD Heyeti DEM Parti'yi Ziyaret Etti

(ANKARA) - TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Ankara Temsilcisi Barış Urhan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ekonomi Komisyonu Eş Sözcüsü Saruhan Oluç ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'dan oluşan heyet ile Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

