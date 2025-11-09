Haberler

TÜSİAD Heyeti Çin'de Yapay Zeka ve İleri Üretim Teknolojilerini İnceledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Çin'de yaptıkları temaslarda yapay zeka ve ileri üretim teknolojilerinin sektörel dönüşüm üzerindeki etkilerini değerlendirdi ve Türkiye-Çin iş birliği potansiyelini araştırdıklarını açıkladı.

(ANKARA) - TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, Çin'de gerçekleştirdikleri temaslarda yapay zeka ve ileri üretim teknolojilerinin sektörel dönüşüme etkilerini incelediklerini belirterek, Türkiye–Çin arasındaki iş birliği potansiyelini değerlendirdiklerini bildirdi.

Turan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"TÜSİAD heyetimizle birlikte Çin'de bir dizi ziyaret gerçekleştiriyoruz. Çin'in dönüşüm sürecinin kalbinde yer alan Guangzhou ve Shenzhen'de; öncü teknoloji şirketleri, inovasyon merkezleri ve iş dünyasının önde gelen kuruluşlarıyla görüşmeler yapacağız. Ziyaret kapsamında, Çin'deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikçi uygulamaları yerinde inceleyecek; yapay zeka ve ileri üretim teknolojilerinin sektörel dönüşümde nasıl kullanıldığına dair örnekleri değerlendireceğiz. Türkiye–Çin arasındaki potansiyel iş birliği alanlarına ilişkin görüş alışverişleri de programımızın önemli bir parçasını oluşturacak.

Küresel rekabetin hızla yeniden şekillendiği bu dönemde, teknoloji ve inovasyon odaklı uluslararası temasların ülkemizin dönüşüm hedeflerine katkı sağlayacağına ve iş dünyamız için yeni açılımlar yaratacağına inanıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
Erdoğan tartışmalara noktayı koydu: Bahçeli ile aramızda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil

Günlerdir konuşulan iddiaya noktayı koydu: Döner dönmez adımı atarız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Gürsel Tekin'den bomba sözler: Kılıçdaroğlu her türlü desteği veriyor

Kayyum Gürsel Tekin, sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu'nu ateşe attı
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
title