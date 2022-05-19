TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu - Haberler

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TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu

Demirören Haber Ajansı - Vuslat Ay - Güncel
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TUSAŞ'da '19 Mayıs' coşkusu

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere kapılarını açtı.

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlere kapılarını açtı.

19 Mayıs'ta TUSAŞ'ı 5 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisi ziyaret etti. Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilen etkinlikte ilkokul ve ortaokul öğrencisi gençler deneyim alanları ile ilgili keyifli anlar geçirdi. Fotoğraf çekim alanlarının yanında 'Pilot Sensin', 'Odaklan Havalan' gibi etkinliklere katılan gençler, özgün hava araçlarını da yakından inceleme fırsatı buldu. Uçuş gösterilerine ev sahipliği yapan TUSAŞ test pilotları, etkinliğe katılanlarla anı fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler, ürünler hakkında mühendislerden bilgi alırken ATAK ve HÜRKUŞ'un uçuş gösterilerini izledi. Tüm etkinliklerin yanında HÜRKUŞ ve GÖKBEY müzikalinin de gösteriminin yapıldığı gezide katılımcılara sürpriz hediyeler dağıtıldı. Etkinliğin ikinci günü olan 20 Mayıs'ta da 5 bin lise ve üniversite öğrencisi TUSAŞ'ı ziyaret edecek. Lise ve üniversite öğrencisi gençlere TUSAŞ'ın sunduğu kariyer fırsatları hakkında bilgi verilecek.


Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Güncel

Havacılık, Mayıs, Uzay, Türk, Güncel, Haberler

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