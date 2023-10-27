Türkmenistanlı gazeteciler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı

Türkmenistan'da basın mensupları, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutladı.

Türkmenistan'da görev yapan gazeteciler, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

"Salamnews" Direktörü Bayram Nepesov, Türkmenistan ile Türkiye arasında bugüne kadar siyasi, ekonomik, eğitim, teknik, inşaat ve ticaret alanlarında geniş çaplı işbirliğinin devam ettiğini belirtti.

Nepesov, "Bunlar, Türkmen-Türk dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin yeni bir seviyeye ulaştığını açıkça göstermektedir." dedi.

Medya sektöründe de iki ülke arasında etkin işbirliğinin olduğunu kaydeden Nepesov, "Türkiye'nin Türkmenistan'daki medya temsilcileri, ülkenin bayramlarını, etkinliklerini, gelişmeleri önce kendi ülkelerine ve dünya toplumuna sıcak bir şekilde aktarıyor. Bu aynı zamanda Türkmenistan ile Türkiye arasındaki etkin işbirliğini de tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkmenportal" haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Resul Dövletmuradov da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla ülke genelinde yıl başından bu yana geniş çaplı hazırlıklar yapıldığını söyledi.

Dövletmuradov, "Nisanda Türk Dünyası Köşe Yazarları Sempozyumu'na katılmak üzere İstanbul'a gittiğimde, 100. yıl pankartlarını sokaklarda görmek mümkündü. Türkiye ve Türk halkı bu özel günü bekliyorlar." dedi.

Türkiye'nin özellikle enerji alanında büyük projeleri hayata geçirme anlamında yüksek potansiyele sahip olduğunu dile getiren Dövletmuradov, Türkmen doğal gazının Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye taşınması konusunun iki ülke arasındaki görüşmelerde sürekli masaya yatırıldığını ve yakın gelecekte bu önemli projenin hayata geçirilebileceğini ifade etti.

Dövletmuradov, Türk halkını, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle kutlayarak, iki ülke ve halklarının kardeşlik ilişkilerinin daim olmasını diledi.

"Atavatan" haber sitesi muhabiri Leyla Abjiyeva ise Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1923'te kurulun Cumhuriyet'in, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dünyanın ve bölgenin önemli ülkelerinden birisi haline geldiğini ifade etti.

Abjiyeva, "Türkiye siyasi arenada güçlü bir ülke konumuna gelmiştir. Asya ile Avrupa arasında bir köprü olan Türkiye, dünya ekonomisinde önemli rol oynayan ülke konumundadır. Ekonomide, sanayide, teknolojide, turizmde dev bir ülke konumuna gelen Türkiye, günümüz dünyasının büyük bir ivmeyle kalkınan ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak kültür bağları olan Türkmen ve Türk halklarının geçmişten bugüne kadar önemli başarılara imza attığını dile getiren Abjiyeva, "Türkmenistan ve Türkiye münasebetleri sadece ekonomi alanında sınırlı olmayıp, aynı zamanda eğitim ve kültürel alanlarda da hızla gelişmektedir. Türkmenistan ile Türkiye'nin eğitim alanındaki verimli işbirliği sonucunda bugün binlerce Türkmenistan vatandaşı Türkiye'de yükseköğretim görmektedir." diye konuştu.

Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayan Abjiyeva, "Cumhuriyet'in 100. yılı arifesinde Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini düzenlemesi, Türkmen-Türk münasebetlerine ayrı bir anlam kazandırmıştır. Türkmen-Türk dostluğu daim olsun." dedi.