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Türkmenistan'da 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı Başladı

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Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı başladı. Fuarda inşaat, gıda, tekstil ve mobilya stantları sergileniyor.

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta "10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı" başladı.

Aşkabat Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen 10. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılış törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, ülkedeki uluslararası kuruluş ve diplomatik misyon temsilcileri, çok sayıda iş insanı ve basın mensupları katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Atdayev, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un kutlama mesajını okudu.

Kutlama mesajında, fuarın iki ülkenin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesinde büyük önem taşıyacağını belirten Berdimuhamedov, "Türkmen-Türk Hükümetlerarası Ekonomik Komisyon Toplantısı, Türk İhraç Ürünleri Fuarı ve Türk-Türkmen İş Forumu düzenlenecek olması iki ülke ilişkilerinde dostane kardeşlik geleneklerin yeni anlamlarla zenginleştiğine tanıklık ediyor. Bu faaliyetler, ikili ilişkilerin mevcut durumunun, kazanımlarının değerlendirilmesi, mevcut ekonomik işbirliğinin genişletilmesi, karşılıklı çıkarların belirlenmesi ve ilişkilerin gelecekteki yönlerinin belirlenmesi ve yeni aşamaların başlatılması için çok iyi bir fırsattır." ifadelerini kullandı.

Fuarda sergilenen inşaat, gıda, tekstil ve mobilya stantları katılımcıların ilgisini çekti.

Fuar, 8 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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