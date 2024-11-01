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Türkmenistan Büyükelçisi Nevşehir'i Ziyaret Etti

Türkmenistan Büyükelçisi Nevşehir'i Ziyaret Etti
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Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı ziyaret ederek turizm, tarım ve sanayi alanlarında iş birliği ve ekonomik ilişkileri artırma konularında görüşmelerde bulundu.

Türkmenistan'ın Ankara Büyükelçisi Mekan Ishanguliyev, beraberindeki heyetle Nevşehir Valisi Ali Fidan'ı ziyaret etti.

Çeşitli ziyaret ve etkinliklere katılmak üzere kente gelen Ishanguliyev, Nevşehir Valiliğinde Fidan tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ishanguliyev, daha sonra Vali Fidan ile görüşerek, bölgenin turizm, tarım ve sanayi alanındaki faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Fidan, Kapadokya'nın Türkiye'nin dünyaya açılan pencerelerinden biri olduğunu belirterek, "Bölgemiz kültür ve inanç turizminin merkezi konumunda. Tarım ve sanayi alanında da belli bir mesafe almış durumda ve bu alanlarda gelişmelerin sürmesi için gayretler devam ediyor." dedi.

Büyükelçi Ishanguliyev de Türkiye ile Türkmenistan arasındaki iş birliğinin artırılması amacıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Nevşehir'in zengin bir tarihe sahip olduğunu dile getiren Ishanguliyev, "Modern bir şehir aynı zamanda. Türkmenistan ve Türkiye kardeş ülkelerdir. Köklerimiz, dinimiz, dilimiz, kültürümüz aynı. Türkiye ile ilişkileri yükseltmek bizim esas maksadımızdır. Bu ziyaretimizde ekonomik ilişleri artırmak için iş insanlarıyla görüşeceğiz. Türkmenistan ile Nevşehir arasında ekonomik birlikteliği artırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ishanguliyev ve beraberindeki heyet, kentteki bazı kurum ve kuruluşları da ziyaret ederek, iş insanlarıyla bir araya geldi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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