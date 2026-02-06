Haberler

Kocaeli'de "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'de düzenlenen 'Türkiye Sohbetleri' toplantısında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye'nin küresel güç olma yolundaki adımlarını ve 'Terörsüz Türkiye' sürecini anlattı. Katılımcılar, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bağımsızlık ve kalkınma hedeflerini tartıştı.

Kocaeli'de, Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında "Türkiye Sohbetleri" toplantısı yapıldı.

İzmit ilçesindeki bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, dünyanın bir alt-üst oluş yaşadığını, eski küresel sistemin dağılmış durumda olduğunu söyledi.

Yeni bir küresel sistemin inşası için oluşturulan masanın tam ortasında da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olduğunu belirten Köroğlu, Türkiye'nin adım adım küresel güç olmaya yürüdüğü sürecin hep birlikte yaşandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da Türkiye Yüzyılı vizyonunun, hedef olarak tam bağımsız, gelişmiş ve dünyada yeni düzen kurulurken Türkiye'nin hak ettiği yeri alabilmesi için yapılacak çalışmaların tamamını kapsayan planlama olduğunu anlattı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Oğan, "Bunun temel ismi, temel hedefi terör örgütünün silahtan arındırılması ve dağıtılmasıdır. Türkiye'de siyasetin silah vesayetinden ve bölge halkının silah vesayetinden ve baskısından kurtarılması hedefidir." ifadelerini kullandı.

Oğan, Türkiye'de bütün iktidarların zaman zaman bu süreç içerisinde terör örgütüyle çeşitli vesilelerle terörü bitirmek için görüşmeler yaptığına dikkati çekerek, "Bu konuda adımlar atılmış ama bugün yürütülen Terörsüz Türkiye perspektifi, inisiyatifi hepsinden daha farklı bir alanda yürümektedir. Geçmişte olduğu gibi arada garantör ülkeler yoktur. Arada garantör kurumlar yoktur. Arada başkaları yoktur. Türkiye'nin özgün, milli, yerli bir planlaması çerçevesinde yürümektedir." diye konuştu.

Mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bu ay sonuna kadar çerçeve raporu Meclis Genel Kuruluna sunacağını aktaran Oğan, bu çerçeve rapor neticesinde Terörsüz Türkiye'ye geçiş kanunu çıkarılmasının mümkün hale geleceğini ifade etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İstanbul Topkapı Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kerem Alkin'in de konuşma yaptığı programda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve katılımcılar da görüşlerini paylaştı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay - Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı! Kurum hemen harekete geçti

Kızılay'ın şube başkanı rezil suçlama ile tutuklandı