'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' İstanbul'da tamamlanacak

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Büyükgümüş, burada yaptığı açıklamada bugün ve yarın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nın İstanbul etabını gerçekleştirmek için kentte olduklarını söyledi.

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı 81 il, 973 ilçenin tamamında etkin bir şekilde tamamladıklarını aktaran Büyükgümüş, "Yarın da sabahtan geç vakitlere kadar İstanbul'un tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde 283 aktörümüzle, bunların arasında bakanlarımız, milletvekillerimiz, üyelerimiz, genel başkan yardımcılarımız var, çok kapsamlı bir kadroyla İstanbul'un mahallelerinde, ilçelerinde İstanbul'umuzu dinlemeye, milletimizle İstanbul'da buluşmaya dair bir program gerçekleştireceğiz." dedi.

Yaz ayları boyunca gerçekleştirdikleri buluşma programlarında AK Parti teşkilatlarının milletin tüm kesimlerini çok detaylı bir şekilde dinlediğini, milletle yaptıkları çalışmaları ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu paylaştıklarını anlatan Büyükgümüş, şöyle devam etti:

"Başta yürüttüğümüz ekonomi programımız olmak üzere Terörsüz Türkiye çalışmaları, Aile Yılı faaliyetleri, kentsel dönüşüme dirençli kent çalışmaları ve Maarif Modeli programımızı aktörlerimiz, milletimizle paylaşarak, sorunları ve önerileri yerinde tespit etti. Bazen aktörlerimiz sorunları ele alıp çözdü, kimi zaman da bakanlık verilerinden elde ettiğimiz saptamalarla çalışmalarımızı yürüttük. Yarın sabah saatlerinden akşama kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde, mahallelerinde AK kadrolarımız sahada olacak. Bu saha çalışmalarıyla AK Partili belediyelerde çalışmaları değerlendirecek, olmayanlarda ise sorunları yerinde tespit edeceğiz ve bakanlıklarımızla hangi adımlar atılacağını belirleyeceğiz. Bu buluşmalarımızı İstanbul'da da özen, heyecan ve coşkuyla tamamlamayı hedefliyoruz."

Büyükgümüş, bu programlar çerçevesinde yürüttükleri faaliyetlerdeki en önemli konu başlıklarından birinin ekonomi programı olduğunu aktararak, şu an hükümetin, Cumhurbaşkanının ve partinin en önemli gündem maddesinin enflasyonun düşmesi, kalıcı refah artışının bir an önce sağlanması olduğunu dile getirdi.

Buluşmalar kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem şehit yakınlarına hem de gazilere yazmış olduğu mektupları şehirlerde teslim ettiklerini belirten Büyükgümüş, "Bu sürecin kesinlikle gazilerimizin maneviyatını, şehitlerimizin hatırasını incitecek herhangi bir husus taşımadığını bizzat ailelerine ve gazilerimize ulaştırmak için adeta seferber olduk. Bu buluşmalarımız başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarda Terörsüz Türkiye'nin asla ve asla bir pazarlık süreci olmadığını, bir algı süreci olmadığını ifade ettik." diye konuştu.

"Savunma sanayimizde kat ettiğimiz mesafe, Mehmetçiğimizin en büyük dayanak noktası oldu"

Büyükgümüş, "Terörsüz Türkiye" sürecine gelinen aşamaya ilişkin, "Öncelikle, Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz onların inlerine gireceğiz' diyerek ifade ettiği süreç yürüdü. Savunma sanayimizde kat ettiğimiz mesafe, elde ettiğimiz imkan Mehmetçiğimizin en büyük dayanak noktası oldu. Geçmişte özellikle bu terörle mücadelede kullandığımız insansız hava araçları Türkiye açısından önemli bir stratejik kazanım, stratejik araç haline geldi. Çalışmalarımız, oradaki Mehmetçiğimizin faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülmesinde rol oynadı." ifadelerini kullandı.

Eskiden teknolojinin başka ülkelerden alınmak durumunda kalındığını kaydeden Büyükgümüş, "Operasyonlar sırasında ekranların karardığını, bozulduğunda aylarca parçaların gelmediğini ordumuz defalarca tecrübe etti. Geldiğimiz noktada sadece bu teknolojiye sahip değiliz, bunun ötesinde dünyada bu teknolojinin trendine yön veren öncü bir ülke haline geldik. Yani bizim Terörsüz Türkiye'ye giden yoldaki birinci stratejik kazanımımız, milli savunma sanayimizi milli imkanlarla çok güçlü bir şekilde inşa etmiş olmaktır. Mehmetçiğimizin sahada en güçlü teçhizatlara ve en ileri teknolojiye sahip olması, terör örgütünün belini büken adımların kararlılıkla atılmasına vesile olmuştur." dedi.

Savunma sanayisinde yaptıkları atılımlara CHP'nin yaklaşımına eleştiren Büyükgümüş, şunları söyledi:

"Savunma sanayindeki atılımlar sırasında biz istiyoruz ki CHP ve Genel Başkanı Özgür Özel, 'Biz burada daha iyi hizmet nasıl yaparız, bununla ilgili rekabet edelim.' desin. Biz yaptıklarımızı konuşalım. Onlar daha ileri bir program ortaya koysun. Siyasetin, demokrasinin gücüyle ülkemiz güçlensin. Bunu istiyoruz. Özgür Özel'den ne duyduk? Sinop'a gitmiş, roket desteğiyle ilgili balıklar rahatsız oluyormuş, turistler Sinop'u tercih etmiyormuş. Büyük bir problemle karşı karşıyaymış. Böyle bir üslup, böyle bir siyaset konuyu böyle ele alabilir mi? Dünyada güç ilişkileri yeniden tanımlanırken böyle bir siyaset bu topluma hangi cesaretle, hangi yüzle, hangi ahlakla teklif edilebilir? Konunun detayına indiğinizde Sinop'un balık üretimi son 3 yılda 5 katına çıkmış, turist sayısı her yıl artıyor. Niye? Çünkü Sinop, işbirliği yaptığımız ve ihracat yaptığımız uluslararası aktörlerin buluşma ve inceleme merkezi olmuş. Böylesine bir dönemde öyle bir açıklama olabilir mi? Hangi vizyonun, hangi misyonun temsilcisi olduğunu anlamakta güçlük çekiyorum."

"1700 programı, 961 mahallede icra etmiş olacağız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, de "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında 283 farklı grup oluşturduklarını belirterek, "Bakanlarımızın, genel başkan yardımcılarımızın, milletvekillerimizin ve teşkilat üyelerimizin öncülüğünde 1700 programı, 961 mahallede icra etmiş olacağız." dedi.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı öncülüğünde yürütülen buluşmaların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da da gerçekleştirileceğini dile getiren Özdemir, çalışmaların 7 Şubat 2025'teki kongreden itibaren yoğunlaştığını ifade etti.

İstanbul'un tüm mahallelerinde dinamik bir teşkilat yapısı kurmayı hedeflediklerini vurgulayan Özdemir, "Mahalle teşkilatlarımızın niteliği, dinamizmi ve vatandaşla bağı çok kıymetli. Bu minvalde mahalle teşkilatlanmalarımızın yapısı güçlendirdik. Her geçen gün de bu dinamik yapıyı daha da iyi noktalara getirme gayreti içerisindeyiz." diye konuştu.

Özdemir, İstanbul teşkilatına kısa sürede 33 bin yeni üye kazandırdıklarını belirterek, yıl sonuna kadar hedeflerinin 155 bin üyeyi aşmak olduğunu söyledi.

Özdemir, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekilliği seçimlerine ilişkin ise,"Yargıya itirazlarımızı yaptık, süreci sıkı şekilde takip edeceğiz. Bayrampaşa'da zaten hizmetsizlik vardı. Bunu saha ziyaretlerinde de görmüştük. Vatandaşlarımızın hizmet noktasında bir beklentisi var. Eğer biz Bayrampaşa Belediyesi'ni alırsak önümüzdeki süreçte bu bizim için bir belediye kazanmak değil, bir sorumluluğu yüklenmektir." dedi.