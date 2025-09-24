'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda yapıldı

' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında düzenlenen programda AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, partililer ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti tarafından 8 Ağustos itibarıyla 81 ilde planlanan ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında İstanbul'daki ikinci toplantı AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile partililer ve basın mensupları katıldı.

'CHP İL KONGRESİNİ TAKİP EDİYORUZ FAKAT BİZİ İLGİLENDİREN BİR DURUM YOK'

Programın ardından soruları yanıtlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP İl Kongresi konusundaki soruya "Cumhuriyet Halk Partisi İl kongresi ile ilgili süreci bir taraftan bizde takip ediyoruz. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kurumsal yapısı içerisinde bir durum. Yargının da hem İstanbul dair hem genel merkez kurultayına dair bir takım takip ettiğimiz süreç var. Biz de izliyoruz ama bizim esas odaklandığımız konu, AK Parti ve AK Parti'nin vatandaş ile olan bağı ve yapacaklarımız. Bu noktada, sadece takip etmenin ötesinde bizi başka bir boyutta ilgilendiren bir durumun olmadığını düşünüyoruz" dedi.

'SEÇME İRADESİ, VATANDAŞIN İRADESİNİ TEMSİLEN BELEDİYE MECLİSİNE VERİLMİŞTİR'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Şuan da sıcağı sıcağına değinmek istediğimiz konu, Bayrampaşa seçimleri. Birincisi AK Parti Bayrampaşa'da niye aday gösterdi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi başkan olarak seçildi. Seçmen bir başkan seçti, AK Parti niye aday gösteriyor? Vatandaşın iradesi söz konusu değil mi? sorularıyla karşılaşıyoruz. Tabi siyasi kanunlar çerçevesinde belediye başkanı tabi vatandaş tarafından seçilir. Bir sebeple belediye başkanı görevinden ayrıldığı zamanda belediye meclisinden bir başkan seçilir. Bunun seçme iradesi, vatandaşın iradesini temsilen belediye meclisine verilmiştir. Belediye meclisi de oradan bir başkan seçer" dedi.

'DAVAMIZI AÇMIŞ BULUNMAKTAYIZ VE SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ'

İl Başkan Yardımcılarının Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin de konuşan Abdullah Özdemir, "Bayrampaşa'daki durumla ilgili dün il başkan yardımcılarımız kendi hukuklarını korumak adına, zaten biz ifade etmiştik 'Eğer Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı bir açıklama yapmazsa biz gideceğiz suç duyurusunda bulunacağız' diye. İnsan haklarından sorumlu il başkan yardımcımız öncülükle dün bir suç duyurusunda bulunduk. Artı üç kuruşluk bir tazminat davasıyla da Özgür Özel'i yine savcılığa şikayet ettik. Davamızı açmış bulunmaktayız ve süreci takip edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın nasıl bir tutum sergilediğini her fırsatta vatandaşımızı ve kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz. Biz itirazlarımızı yine yaptık. Yapacağımız tek şey itiraz zaten bunu mahkemede sonuç olacağını Allah'ın izniyle hep birlikte göreceğiz. Nihayetinde şimdi tamamlaması gerekiyordu süreci tamamladık. Biz gerekli bu anlamda itirazlarımızı bölge idare mahkemesine yaptık. Orada da şimdi süreç başladı. Bir on günlük belediyeden evraklar istendi. Sonrasında artık süreç devam edecek ve biz de sıkı bir şekilde süreci takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'YARIN 283 AKTÖRÜMÜZLE İSTANBULLULARLA BULUŞACAĞIZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, "Bugün ve yarın ' Türkiye Yüzyılı Buluşmalarımızın İstanbul etabını hep birlikte gerçekleştirmek için aziz şehrimiz İstanbul'umuzdayız. Malumunuz, Türkiye Yüzyılı buluşmalarımızı 80 ilimizde, 973 ilçemizde, ülkemizin tamamında etkin bir şekilde yürüttük ve tamamladık. Yarın da sabahtan itibaren, akşamın geç vakitlerine kadar İstanbul'un tüm mahallelerinde, tüm ilçelerinde 283 aktörümüzle, bunların arasında bakanlarımız var, milletvekillerimiz var, MKYK üyelerimiz var, genel başkan yardımcılarımız var. Çok kapsamlı bir İstanbul'un mahallelerinde, ilçelerinde İstanbul'umuzu dinlemeye, milletimiz ve İstanbul'da buluşmaya dair bir program inşallah gerçekleştirilecek. Tabii 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' bizim artık gelenekselleşen yaz programlarımızın en önemlilerini oluşturuyor. Bu programlar çerçevesinde milletimizle buluştuğumuz teşkilatlarımızın, milletimizin tüm kesimlerini çok detaylı bir şekilde dinlediği, fikirlerimizi, yaptığımız çalışmaları, faaliyetlerimizi ve en başta Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu milletimizle paylaştığımız bir faaliyet serisi olarak bu çalışmalarımızı görüyoruz. Geçmiş yıllarda olduğu gibi çok büyük bir coşkuyla, heyecanla ve son kongremizle birlikte yeni kadrolarımızla Türkiye'nin dört bir tarafında sahada olduk. ve inşallah yarın da bu önemli programı İstanbul'da icra edeceğiz. Bu buluşmalarımızda çok samimi milletimizin fikirlerini, önerilerini, eleştirilerini tüm politika başlıklarında yaptığımız çalışmalara dair bizzat milletimizin kendisinden bu manada emri, talimatı, istikameti alarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

'EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ ENFLASYONUN DÜŞMESİ'

Ahmet Büyükgümüş, "Türkiye yüzyılı buluşmalarımızın da bu kapsamdaki çalışmalarımızın en önemlileri olduğuna inanıyoruz. Başta yürüttüğümüz ekonomi programımız olmak üzere terörsüz Türkiye'ye dair yürüttüğümüz çalışmalar, aile yıl kapsamında yaptığımız faaliyetler ve kentsel dönüşüme, dirençli kentlere nasıl baktığımıza dair çalışmalarımız, maarif modeliyle neyi kast ettiğimize dair programlarımız tüm bunları aktörlerimizle milletimizle birlikte paylaşarak ve hem sorunları hem önerileri birlikte tespit ederek ve bazen orada bizzat oraya giden aktörümüzün sorunları konuları ele alıp çözüme kavuşturduğu kimi zaman bakanlıklarımızda orada elde ettiğimiz verilerimize dair önemli saptamaları ve bu manada çalışmaları yaptığımız verimli çalışma oldu. İnşallah yarın da sabah saatlerinde akşama kadar İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde, tüm mahallelerinde AK kadrolarımız sahada olacak ve bu saha çalışmaları kapsamında İstanbul'umuzda milletimizi başta yerel yönetimler olmak üzere bizim ilçe belediyede AK Parti'mizin olduğu yerlerde çalışmalarımızı değerlendirecektir. Bu programlarımız çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyetlerdeki en önemli tabi şüphesiz konu başlıklarımızdan biri yürüttüğümüz ekonomi programı oldu. Şunu bir kez daha ifade etmek isterim ki her buluşmamızda milletimizle, teşkilatımızla bu kolunun altını kuvvetli bir şekilde çiziyoruz. Şu an hükümetimizin Cumhurbaşkanımızın ve partimizin en önemli gündem maddesi enflasyonun düşmesi, kalıcı refah artışının bir an önce sağlanmasıdır. ve bununla ilgili bakanlarımız, bununla ilgili meclis ayağında çalışma yürütenler ve genel merkezimizde, teşkilatlarımız itibariyle bizler bu konudaki talep, öneri, eleştiri tüm bunları derleyerek bu konudaki yürütmemiz gereken atmamız gereken adımları yerinde teşrif ederek bu yaz dönemini çok verimli bir şekilde değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.