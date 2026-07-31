Türkiye yılın ilk 6 ayında turizmden 25 milyar 746 milyon dolar elde etti

Yılın ilk altı ayında Türkiye, 25 milyon 759 bin ziyaretçi ağırlayarak, turizm gelirinde 25 milyar 746 milyon dolarla geçen yılın seviyesini korudu.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında bu yılın ilk altı aylık turizm verilerini paylaştı.

Ersoy, küresel ölçekte hassas bir dönemden geçildiğini belirterek, bölgesel gerilimler, jeopolitik gelişmeler, ekonomik dalgalanmalar ve uluslararası seyahat hareketliliğinde yaşanan değişimlerin turizm sektörünü doğrudan etkilemeye devam ettiğini söyledi.

"Mini dizilerimiz, ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı"

İran, ABD ve İsrail geriliminin uluslararası turizm üzerinde olumsuz etki oluşturduğuna işaret eden Ersoy, hava sahası kapanmaları ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların seyahat talebi, rezervasyonlar ve uçuş planlamaları başta olmak üzere turizm sektörünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

Ersoy, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada yaşanabilecek krizleri öngörerek 2018'den itibaren turizm sektörünün dayanıklılığını artırmaya yönelik adımlar attıklarını ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) kurulması, pazar çeşitliliğinin artırılması ve yoğun tanıtım faaliyetleri sayesinde krizlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturduklarını anlattı.

Savaşın başlamasının ardından gelişmeleri yakından takip ederek TGA ile tanıtım çalışmalarını artırdıklarını ve Türkiye'nin güvenli bir turizm destinasyonu olduğu mesajını uluslararası kamuoyuna aktarmayı sürdürdüklerini dile getiren Ersoy, "TGA aracılığıyla ülkemizin tüm bölgelerinin doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerini anlatan, dünyaca ünlü oyuncularımızın yer aldığı mini dizileri uluslararası izleyiciyle buluşturduk. Bugüne kadar yayımlanan mini dizilerimiz 5 milyardan fazla izlenmeye ulaşarak ülkemizin küresel tanıtımına önemli katkı sağladı." dedi.

"Turizm sektörüne 6 milyar lira kaynak ayırdık"

Bakan Ersoy, yılın ilk yarısında Türkiye'de konser veren Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası müzik dünyasının önemli isimlerinin etkinliklerine yoğun yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"UEFA Avrupa Ligi Finali'nin İstanbul'da düzenlenmesi, Formula 1'in 2027 itibarıyla İstanbul'a dönecek olması bu ve benzeri organizasyonlarla, Türkiye'nin ateş çemberi içindeki bölgede istikrar adası olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. Bu süreçte öncelik verdiğimiz adımlardan ikincisi de Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirdiğimiz Turizm Destek Paketi ile sektörümüze güçlü bir finansman zemini oluşturmak oldu. Toplam 60 milyar liralık kredi imkanı sunan bu paket, KGF, İGE ve KFK aracılığıyla işletmelerimize hızlı, erişilebilir ve etkin bir şekilde işletme kredisine olanak sağlamaktadır. Üçüncü adım olarak Cumhurbaşkanımızın onayıyla turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için 2026 yılı mayıs-aralık dönemini kapsayan yeni bir destek modelini hayata geçirdik. Bu kapsamda sigortalı başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlanması amacıyla turizm sektörüne toplam 6 milyar liralık kaynak ayırdık. Böylece işletmelerimizin üzerindeki istihdam yükünü hafifletirken sektörümüzün nitelikli insan kaynağını korumasına da katkı sunduk. Dördüncü adım olarak konaklama vergisi oranını yıl sonuna kadar yüzde 1'e çektik."

Türk Hava Yolları başta olmak üzere havayolu sektörüyle de yakın iş birliğini sürdürdüklerini belirten Ersoy, "Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazarlardaki yön değişimlerini doğrudan sahadan takip ettik." diye konuştu.

Mehmet Nuri Ersoy, elde ettikleri veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarını güncellediklerini söyleyerek, "Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı." değerlendirmesini yaptı.

2026 yılının ilk altı aylık turizm verileri

Türkiye'ye nisan ayında 4,3 milyon, mayısta 5,7 milyon, haziranda ise 6 buçuk milyon ziyaretçinin geldiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi:

"İlk 6 aylık toplam ziyaretçi sayısına bakıldığında 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. Bu yılın ilk 6 aylık sürecinde Türkiye'ye 25 milyon 759 bin ziyaretçi girişi olmuş. Bu da eksi 2,4'lük bir dağılma karşılığına gelmektedir. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. TGA'nın yoğun tanıtım faaliyetlerinin etkisiyle üçüncü çeyrek itibarıyla tekrar pozitif bir büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz. En çok yolcu veren pazarlara baktığımızda ilk 6 ayda, Rusya 2 milyon 650 ziyaretçi ile ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış."

Bakan Ersoy, ortalama kalış süresinin ilk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre 9,96'dan 10,01 geceye yükseldiğini belirterek, kişi başı gecelik harcamanın 106 dolardan 109 dolara çıktığını kaydetti. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcamasının 122 dolar olduğunu bildiren Ersoy, yurt dışında ikamet eden vatandaşların harcamasının 75 dolar olduğunu dile getirdi.

Tüm bu veriler karşısında yılın ilk altı ayında turizm sektöründe Türkiye'nin 25 milyar 746 milyon dolar ile geçen yılın seviyesini koruyarak gelir elde ettiğine dikkati çeken Ersoy, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların, savaşan taraflarca da takdirle karşılanması, TGA'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin, bölgede yer almamız sebebi ile Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz." dedi.

Ersoy, turizmde en yoğun dönemin yaşandığını, küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Tanıtım, ulaşım kapasitesi, pazar çeşitliliği ve sektör desteklerini etkin şekilde kullanmaya devam edeceklerini aktaran Ersoy, Türkiye turizminin güçlü altyapısı, hizmet kalitesi ve krizlere karşı kazandığı deneyimle hedeflerine kararlılıkla ilerleyeceğinin altını çizdi.

Kaynak: AA