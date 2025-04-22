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Türkiye ve Suriye Ulaştırma Bakanları İşbirliğini Güçlendirdi

Türkiye ve Suriye Ulaştırma Bakanları İşbirliğini Güçlendirdi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile bir araya gelerek, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve lojistik iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir ile Şam'da bir araya geldi. Uraloğlu, "İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, ziyarette bulunduğu Şam'da Suriye Ulaştırma Bakanı Bedir ile görüştü. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin, "Suriye Ulaştırma Bakanı Sayın Yarub Süleyman Bedir ile bir araya geldik. Bölgenin özellikle ulaşım altyapısının güçlendirilmesi, lojistik iş birliği ve bölgesel bağlantı projelerini değerlendirdik. İki komşu ülke olarak ortak bir gelecek inşa etmek adına iş birliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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