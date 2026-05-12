Bakan Bolat, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Verşinin ile Görüştü

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretteki fırsatlar ve işbirliği potansiyeli ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye atanan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'i Ticaret Bakanlığı'nda ağırladıklarını belirtti.

Bolat, görüşmeye ilişkin, "Sayın Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve işbirliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA