Bakan Bolat, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Verşinin ile Görüştü

Güncelleme:
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile yaptığı görüşmede Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumu ile işbirliği fırsatlarını ele aldı.

(ANKARA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin ile Bakanlık'ta bir araya geldi. İkilinin görüşmesinde, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretteki fırsatlar ve işbirliği potansiyeli ele alındı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye atanan Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin'i Ticaret Bakanlığı'nda ağırladıklarını belirtti.

Bolat, görüşmeye ilişkin, "Sayın Büyükelçi ile Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin mevcut durumunu, ikili ticaretimizin önündeki fırsatları ve işbirliği potansiyelini kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. Köklü geçmişe sahip Türkiye-Rusya ekonomik ilişkilerinin, karşılıklı menfaat temelinde, sürdürülebilir biçimde gelişmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıFatma Torun:

eski zamanında böyle resmi görüşmelere daha çok önem verilirdi, şimdi sosyal medyadan haber alıyoruz, sade kalp kalmadı bu işlerde.

Haber YorumlarıMevsim Teke:

vay be rusya ile ticareti konuşuyoruz ?? şu aralar hayvanlara zulüm eden fabrikaları da kapat bakalım ???? bu bakan onun yerine hayvan hakları için miting açsa daha iyi olur ??

Haber YorumlarıAyşe Ahsen Yüksel:

yine erkek bakan kadın büyükelçi yok tabi ki. türkiye'de önemli pozisyonlarda hep erkekler var işte böyle devam ediyor bu ülke. kadınlar neden bu kadar görmezden gelinir anlamıyorum. rusya'dan gelen adam ama burada da aynı sorun yaşanıyor yani...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

